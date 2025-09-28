¿Qué famosos asistieron a la boda de Selena Gomez y Benny Blanco?

Selena Gomez y Benny Blanco sellaron su amor con una boda íntima, pero deslumbrante en California, rodeados de un selecto grupo de amigos y figuras del entretenimiento que convirtieron la celebración en un evento inolvidable.

Tras dos años de relación y un compromiso anunciado en diciembre de 2024, la pareja dio el “sí, quiero” en una ceremonia, este 27 de septiembre, que combinó elegancia, emoción y un toque de magia digno de un cuento de hadas.

La boda reunió a un elenco estelar del mundo del cine, la música y la televisión. Entre los asistentes destacaron los coprotagonistas de Gomez en ‘Only Murders in the Building’, Steve Martin y Martin Short, quienes no solo asistieron, sino que también dieron un discurso conjunto en la cena de ensayo.

Short, quien semanas antes había revelado en el podcast ‘Good Hang with Amy Poehler’ que sería “el portador del anillo”, expresó su entusiasmo por la unión de la pareja: “La adoro. Estoy tan feliz de que se case con este chico fabuloso, Benny Blanco, que es uno de esos tipos geniales, divertidos y relajados”.

Del mundo de la música, acudieron nombres de talla mundial como Taylor Swift, Ed Sheeran, Finneas, SZA y Camila Cabello. Swift y Sheeran —ambos amigos cercanos de la pareja— dieron emotivos discursos durante la recepción, mientras que el productor Mark Ronson se encargó de la música como DJ de la noche, de acuerdo a la información reseñada por People.

La presencia de estos artistas no fue sorpresa: meses antes, Sheeran ya había confirmado su asistencia en una entrevista con Vanity Fair, y Swift había bromeado en los comentarios del anuncio de compromiso de Gomez: “Sí, seré la niña de las flores”.

También se vieron rostros familiares del pasado de Selena en Disney, como David Henrie y otros miembros del elenco original de ‘Wizards of Waverly Place’, quienes no quisieron perderse la boda de su querida compañera. Además, asistieron celebridades como Paris Hilton, Paul Rudd, Cara Delevingne, Eric André, Zoe Saldaña y Édgar Ramírez —sus coprotagonistas en la película ‘Emilia Pérez’—, entre otros.

Sobre el vestido de Selena

La novia, de 33 años, lució un romántico vestido personalizado de Ralph Lauren, acompañado de un velo espectacular que capturó todas las miradas. Benny Blanco, de 37, estuvo a su lado con un traje a juego, y ambos irradiaron felicidad durante toda la jornada.



Selena anunció su matrimonio a través de Instagram con una publicación minimalista: “🤍 27/9/25 🤍”, acompañada de varias fotos tomadas por la fotógrafa Petra Collins.

Las imágenes mostraban a la pareja tomada de la mano, abrazándose y compartiendo besos, vestidos con sus elegantes atuendos de Ralph Lauren. Al día siguiente, Benny compartió su propia publicación, destacando el velo de novia de Selena y escribiendo: “Me casé con una princesa Disney de verdad”, un homenaje cariñoso a los inicios de su esposa en el canal que la lanzó a la fama.

