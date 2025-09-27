Selena Gomez compartió las primeras fotos de su boda con Benny Blanco

Selena Gomez y Benny Blanco compartieron en redes sociales las primeras imágenes de su boda, celebrada este sábado en Santa Bárbara, California.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante y actriz estadounidense compartió un carrusel con varias fotos de su boda, en las que muestra algunos detalles como su vestido de novia, su ramo o el lugar donde se celebró la unión.

En las imágenes se ve a Selena y Benny posar muy felices en el amplio jardín de la mansión donde se celebró su boda.

Selena usó un vestido de novia de Ralph Lauren cuello halter con espalda escotada y algunos detalles con encaje; mientras que Benny lució un smoking negro con camisa violeta.

De inmediato, la publicación de la cantante se llenó de comentarios con felicitaciones de sus fans.

“Tan feliz por ustedes dos”, “Esto es todo y más”, “¡Felicidades bonitos!”, “Los quiero y estoy muy feliz por ustedes, chicos”, “Te amamos a ti y a tu amor con @itsbennyblanco”, son algunos de los comentarios.

Con esta ceremonia, Selena Gomez y Benny Blanco consolidan su relación, compartiendo ahora uno de los momentos más importantes de su vida con sus seguidores y el mundo del entretenimiento.

La historia de amor entre Selena Gomez y Benny Blanco continúa su desarrollo este sábado con su boda, que celebrarán en una mansión en Santa Bárbara.

La ceremonia será un evento íntimo al que solo asistirán familiares y amigos de la pareja, como Taylor Swift, Steve Martin y Paul Rudd.

¿Cuándo se comprometieron Selena Gomez y Benny Blanco?

En diciembre, Selena Gómez sorprendió a todos al anunciar que el productor musical le había propuesto matrimonio tras poco más de un año de relación.

La también actriz compartió a feliz noticia con un carrusel de fotos que mostraban, además de su anillo de compromiso, cómo fue la propuesta.

Según las fotos, Benny Blanco le propuso matrimonio a Selena en lo que parecer ser un romántico picnic nocturno.

“Para siempre comienza ahora…”, escribió Selena en su publicación de Instagram, que se llenó de comentarios con felicitaciones de figuras como Taylor Swift, Jennifer Aniston, Cardi B y Lily Collins.

