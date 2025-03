Selena Gomez casi se pierde la propuesta de matrimonio de Benny Blanco

Por poco, Selena Gomez se pierde la propuesta de matrimonio que le preparó Benny Blanco, quien preparó todo un montaje para pedirle a la cantante que fuera su esposa.

En una reciente aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon la pareja reveló algunos detalles sobre el día en que se comprometieron.

Ese día, contó Selena, estaba muy cansada y no estaba de buen humor porque había tenido mucho trabajo durante el día, por lo que casi no asiste a la sorpresa que le tenía preparada Benny.

“Teníamos que hacer mucha promoción para el álbum”, dijo Selena, en referencia a su disco conjunto I Said I Love You First.

“Así que me desperté y estaba muy confundida sobre lo que estaba pasando, sobre adónde íbamos, porque parecía un poco lejos. Así que estaba un poco de mal humor. Estaba, como cansada… Dije: ‘Después de esta sesión, voy a pasar el rato con mis amigos’. Y él empezó a decir: ‘Vale, claro. Ya veremos cuando llegues’”, contó la cantante.

Ante la indecisión de Selana por su cansancio, el productor musical tuvo que improvisar para lograr convencerla de ir.

“Casi no viene”, dijo Benny. “Me dijo: ‘No me siento muy bien. Creo que me voy a quedar en casa hoy. ¿No podemos posponer la sesión otro día?’. Y yo le dije: ‘Eh… Estoy buscando la manera de…’”.

“Para empezar, comprometerse con alguien es la cosa más loca del mundo. Es como, justo antes de decirle a alguien que estarás casado para siempre. Te dicen: ‘Muéstrame qué tan bien puedes mentirme’. ¡Es lo más difícil del mundo!”, agregó Blanco.

El productor musical contó que también entró en pánico esa misma semana ante la propuesta. “(Fue) la semana más aterradora de mi vida. Simplemente estaba molesta conmigo porque el día anterior le había mentido mal”, dijo

Afortunadamente, todo salió bien y la cantante le dio el “sí, quiero” al productor musical. Tras la propuesta, la pareja organizó una reunión improvisada con amigos y familiares para celebrar su compromiso, según la revista People.

“Benny y Selena estaban muy emocionados de compartir la noticia de inmediato con sus seres queridos. Es una verdadera sociedad entre ellos”, dijo la fuente a People.

