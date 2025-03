Selena Gomez y Benny Blanco celebran el lanzamiento de su disco ‘I Said I Love You First’

La parejita conformada por Selena Gomez y Benny Blanco se encuentra de ‘manteles largos’ por el reciente lanzamiento de su disco en colaboración, “I Said I Love You First”, mismo que a solo unas horas de haber salido a la luz ya se encuentra encabezando las listas de popularidad.

Por esta razón, el productor musical decidió sorprender a su prometida con un romántico detalle con el que comprobó que además de su éxito en el ámbito profesional, su relación va viento en popa.

Se trató de un despampanante arreglo compuesto por globos de colores en los que destacó la leyenda “I Said I Love You First”, en honor a su proyecto discográfico. Además del llamativo regalo, Selena Gomez fue el blanco de un conmovedor mensaje en el que el famoso de declaró “honrado de compartir este momento” junto a ella.

“Wow… todavía no puedo creer que hoy sea real… nuestro pequeño álbum secreto que hicimos en nuestra habitación está disponible para que el resto del mundo lo escuche“, son las palabras con las que Benny inició su reflexión.

Asimismo, el responsable de éxitos como “Payphone” y “I Can’t Get Enough” mostró su lado más romántico al hacer una promesa a la artista: “No podría imaginar la vida sin ti. Es posible que hayas dicho que te amo primero, pero me aseguraré de que nunca deje de decirlo“, añadió.

“Siento que hoy es diferente a todas las otras veces que he publicado álbumes porque no lo estoy haciendo solo. Puedo hacer todas las partes aterradoras de ser un artista con mi mejor amiga a mi lado. Este álbum no podría existir sin ti… decir que eres mi roca es quedarse corto”, finalizó el mensaje con el que acompañó un audiovisual en donde se aprecia a Gomez frente al obsequio situado en su departamento en Nueva York.

Por su parte, Selena tampoco dejó pasar la oportunidad de celebrar este nuevo logro en su carrera y agradeció a su prometido diciendo: “Benny, gracias por ser mi diario personal durante todo este proceso. Estas canciones representan nuestro pasado, presente y futuro… algo que no puedo esperar a experimentar contigo desde ahora hasta siempre. Gracias por poner tu amor incondicional al crear este proyecto conmigo“, sentenció.

Seguir leyendo:

• Sale a la luz todo lo que Selena Gomez y Benny Blanco hicieron para comprar su mansión

• Selena Gomez es maquillada por Benny Blanco, con resultados inesperados (VIDEO)

• (FOTOS) Selena Gomez brilla con un look radiante en la promoción de su nuevo disco ‘I Said I Love You First’