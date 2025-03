(FOTOS) Selena Gomez brilla con un look radiante en la promoción de su nuevo disco ‘I Said I Love You First’

Selena Gómez está deslumbrando en la promoción de su más reciente álbum, ‘I Said I Love You First’, un proyecto musical en colaboración con su novio, el reconocido productor Benny Blanco. La cantante y actriz se presentó en el programa de ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’, en Nueva York, donde cautivó con un elegante y sofisticado traje de cuero que resaltó su estilo único

Gomez se decidió por un “total black” y escogió un conjunto negro completo, el cual complementó con un maquillaje con un toque de color. Mientras que Blanco decidió usar una camisa con flores azules, un jean y unos zapatos negros.

Selena Gomez y Benny Blanco muestran su amor a sus fans después de una aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en la ciudad de Nueva York.

Crédito: Photo © 2025 Backgrid/The Grosby Group.

En el show, los dos hablaron sobre su relación y cómo el álbum fue grabado –en su mayoría– en su casa, en la comodidad de su cuarto.

Selena y Benny Blanco.

Crédito: Photo © 2025 The Image Direct/The Grosby Group

¿De qué trata el álbum de Selena Gomez y Benny Blanco?

Después de cinco años, Selena Gomez volvió a la música y lo hizo de la mano de su prometido. El disco ‘I Said I Love You First’ está enfocado en su relación y los dos años que llevan juntos.

En el álbum colaboraron grandes estrellas como Finneas O’Connell y Charli XCX, en la composición, y en las voces está la banda The Marias y Gracie Abrams.

En las entrevistas, Gomez ha asegurado que es el proyecto “más personal” de su carrera y que Blanco la convenció de regresar a la música, después de decir que estaba lista para despedirse.

Hasta el momento, la obra ha recibido buenas críticas y se espera que en los próximos días escale a las listas musicales más importantes.

De acuerdo a Billboard, “I Said I Love You First se presenta como una mirada íntima, no como un espectáculo de gran presupuesto”. Destacan que “Gomez hace que la historia de amor que Blanco ayudó a construir en I Said I Love You First sea accesible para el mundo, y finalmente agrega una nueva entrada convincente a su catálogo”.

En un artículo, afirman que las tres mejores canciones del disco son: ‘Bluest Flame’, compuesta por Charli XCX y producida por Benny Blanco, ‘Call Me When You Break Up’, junto a Gracie Abrams, y ‘Cowboy’.

Después de revelar este inesperado disco, se espera que Gomez continúe en la música de su prometido, quien es uno de los productores más aclamados de la música.

