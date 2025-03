Selena Gomez es maquillada por Benny Blanco, con resultados inesperados (VIDEO)

La actriz Selena Gomez y el productor musical Benny Blanco se han convertido en una de las parejas más famosas del espectáculo, y ahora él decidió probar suerte como maquillista, teniendo como modelo a su prometida. Todo el proceso quedó expuesto en un video que Selena publicó en su cuenta de Instagram.

En el clip, que lleva más de un millón de likes, Blanco usa muchos productos de Rare Beauty -la línea de cosméticos de Gomez-, como polvo, corrector, contorno líquido, brillo labial e iluminador. “¿Por dónde comienzo?” dice Benny, a lo que Selena le responde: “Bueno, hay brochas, adelante”.

El productor y cocinero aplica maquillaje en la nariz y mejillas de Selena, pero al llegar a los pómulos se dio cuenta que el tono era demasiado oscuro para la piel de la cantante, por lo que expresó su frustración. Ella comenzó a reírse de manera nerviosa, pero se mostró divertida.

Finalmente, Benny aplicó agua en su rostro y le dijo a la artista: “Creo que quedó muy bien. Te ves muy hot. Está bien nena. Ahora estoy orgulloso”. Al ver los resultados (en los que predominaba mucho un color dorado), Selena no pudo evitar una expresión de sorpresa. En los comentarios del post destacaron los de las cuentas oficiales de la plataforma Hulu (“Una “A” por el esfuerzo”), Rare Beauty (“Benny Blanco, estás contratado”) y la serie “Only Murders In The Building” (“Lo intentó” 😅).

En el plan musical, Selena Gomez y Benny Blanco están listos para el lanzamiento de I Said I Love You First, el álbum que marca el regreso de la cantante. Hace algunos días dieron a conocer el tracklist, en el que destaca el sencillo “Call Me When You Break Up”, que se encuentra esta semana en el número 58 de la lista Billboard Hot 100.

