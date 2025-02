Selena Gomez y Gracie Abrams dan pistas de su colaboración musical

Recientemente Selena Gomez dio a conocer que regresará a la escena musical con un álbum producido por su novio Benny Blanco, que llevará por título I Said I Love You First (Yo Dije “Te Amo” Primero), pero ahora ambos se han dado a la tarea de dejar pistas que indican que el sencillo a promocionar sería un dueto con la cantante Gracie Abrams.

Blanco publicó en su cuenta de Instagram un video en el que aparece abriendo la puerta de una recámara; en el interior se encuentran Gomez y Abrams, quienes se muestran sorprendidas cuando les dice: “Chicas, ¿qué están haciendo aquí?”

Selena también dio otra pista, ya que en su cuenta compartió un clip en el que aparece cantando el tema de corte pop titulado “Call Me When You Break Up”. En sus historias de esa red social anunció la fecha de lanzamiento -20 de febrero-, mostrando a Gracie interpretando la canción, por lo que no se sabe hasta ahora si ésta funge sólo como compositora o colabora en un dueto.

En cuanto al álbum, estará disponible el 21 de marzo y será producido por Benny; Selena no presenta una colección de temas inéditos desde Rare, disco lanzado en 2020. En octubre del año pasado ella comentó que no estaba entre sus planes grabar canciones, pues quería centrarse en la actuación, luego de trabajar en la película “Emilia Pérez”.

“Actualmente no tengo nada, pero diré que la música siempre será parte de mí. Así que no creo que esté ocurriendo ningún movimiento en este momento, pero la música siempre estará en mi vida”, dijo entonces la actriz, quien al parecer finalmente fue convencida por su prometido para regresar a los estudios de grabación, complaciendo así a los millones de fans que ansiaban un nuevo disco.

