Karime Pindter se disculpa por haber hablado mal de Selena Gomez

En mayo de 2024 Karime Pindter criticó el físico de Selena Gomez, durante un episodio de su podcast “Karime Cooler” en el que estuvo presente el estilista Aldo Rendón. Hace algunos días un cibernauta expuso un video de ese momento, por lo que Pindter recibió muchos comentarios negativos por parte de los fans de Gomez, además de perder seguidores en su cuenta de Instagram (de 10.1 millones a 8.3 millones).

Al principio del video que publicó en YouTube este miércoles, Pindter escribió un mensaje acerca de los polémicos comentarios que hizo: “Esta semana se hizo viral un clip de un episodio del año pasado, de hace varios meses. Aunque el tema del capítulo fuera la moda, no me daba derecho a hacer los chistes tan tontos que escucharon”.

La Matrioshka también expuso que ella ha tomado un medicamento para bajar de peso, y reconoció que lo que dijo fue desafortunado: “Yo he dicho que tomo “Ozempic” por mi resistencia a la insulina, tomarlo no es algo malo, pero sí es un error hacer un chiste sobre eso dirigido a otra persona. Aunque yo no sabía que Selena Gomez tenía lupus y mi intención nunca fue burlarme de su salud, ahora lo sé, y entiendo por qué mis comentarios estuvieron tan fuera de lugar. Pido una disculpa y me llevo una lección más aprendida”.

¿Qué fue lo que dijo Karime Pindter de Selena Gomez?

Menos de dos meses antes de que participara en el reality show “La Casa De Los Famosos México 2” Karime Pindter habló sobre el cuerpo de Selena Gomez, y también mencionó a Hailey Bieber, esposa del cantante Justin Bieber. Dirigiéndose a Rendón, dijo: “Amo cómo bufas a la Selena Gomez, a mí también me c***. La verdad yo amo a Hailey Bieber, pero trae la percha. La otra fodongona ¿qué cree, qué pide? Mamacita, Ozempic, bypass, y no me quieran cancelar, p*****, que yo he pasado por todo”.

