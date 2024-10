Gala Montes y Karime Pindter quedan fuera de la obra “La Señora Presidenta”

Unos días después de que Arath de la Torre, Gala Montes, Mario Bezares, Karime Pindter y Briggitte Bozzo terminaron su participación en el reality show “La Casa De Los Famosos México 2” el productor Alejandro Gou dio a conocer que todos ellos actuarían en la obra teatral “La Señora Presidenta”, pero ahora De la Torre ha confirmado que ni Montes ni Pindter participarán en la puesta en escena.

Arath compartió en sus redes sociales un video en el que habla al respecto: “Gala y Karime ya no estarán. Ni modo, la verdad es que se hizo lo que se pudo. Cada quien tiene sus prioridades y son súper respetables, y bueno, nuestra intención era como que estar juntos todos, pero las agendas que ellas traen están muy complicadas, y sus managers cerraron fechas antes de que se armara esto ¿no? Entonces no pueden cancelar, y la verdad es que no llegaban a los ensayos para la fecha del estreno”.

Gala está dando prioridad a su faceta como cantante, y hace poco hizo una aparición en el concierto de Paty Cantú, interpretando el tema “Prefiero Ser Su Amante”. En cuanto a Karime, se encuentra promocionando su show de stand-up “De La Mano Del Señor”, que se estrenó en la plataforma Paramount+. Ambas han comentando su intención de hacer proyectos de manera conjunta.

También surgieron rumores acerca de que Bezares estaba molesto con De la Torre debido al papel principal en la obra de teatro. En otro clip Mario aclaró todo: “Por favor, no digan tonterías. A este señor lo amo, lo adoro, y vamos a trabajar pero de pelos. Por su parte, Arath comentó: “La Señora Presidenta” tiene dos protagonistas, y aquí están, así es que nada de que estamos enojados, al contrario, estamos grabando una serie. Nos vemos pronto”.

“La Señora Presidenta” se estrenará el 22 de noviembre en el Centro Teatral Manolo Fábregas. También actuarán Brenda Bezares (esposa de Mario), Susy Lu (esposa de Arath), Violeta Isfel y Pierre Angelo. Anteriormente el papel principal de la obra fue interpretado por Héctor Súarez y Gonzalo Vega.

