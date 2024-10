Gala Montes reacciona a los comentarios acerca de que su sobrina no va a la escuela

El fuerte carácter de Gala Montes quedó de manifiesto una vez más, luego de que leyera algunos de los comentarios que sus seguidores le hacían tras la decisión de su hermana Krista de sacar de la escuela a su hija Alabama, de nueve años.

Esto sucedió en un en vivo que la actriz realizó al lado de su pequeña sobrina. En un principio todo iba bien, hasta que Gala leyó el comentario: “Manden a Bama a la escuela, no sean así”, lo que de inmediato hizo que Montes respondiera de la siguiente manera: “¡A ver ca******, ya párenle con eso, ya! Bama no puede ir a la escuela ahorita, tenemos nuestros motivos y por favor no se metan en cosas que no les importa”.

Actualmente Alabama no acude a la escuela luego de que su madre, La Beba Montes, tomara la decisión de no mandarla debido a las amenazas que ha recibido tanto ella como la pequeña por parte de los seguidores de Adrián Marcelo, quien tuvo serios problemas con Gala en “La Casa De Los Famosos México 2”.

Al respecto, la finalista de ese reality show mostró total apoyo a la decisión tomada por su hermana: “Es la última vez voy a tocar (el tema), pero sí ya párenle. Verdaderamente me quedo con todo lo positivo. Obviamente he leído un par de cosas, y de verdad yo estoy súper tranquila y en paz con mi ser. No van a arruinar eso, no van a arruinar nada, entonces ni pierdan tiempo comentando ma*****, porque neta, no las voy a leer”.

Por último, Gala dejó en claro que no va a permitir que cuestionen las decisiones que hacen al interior de su familia: “Esta es la última vez que le hago caso a un hater, pero sí les quería decir que no se metan en cosas que no les importa”.

Esa no ha sido la única respuesta contundente que ha dado Gala Montes en contra de algún detractor. Luego de que el periodista René Franco retomara lo que la actriz le dijo a Adela Micha hace algunos días (“No estaba deprimida, estaba actuando”), refiriéndose a la discusión que tuvo con Marcelo en “La Casa De Los Famosos México 2”, Montes publicó en su cuenta de X (antes Twitter) el mensaje; “Así, cuando veo el dizque “trabajo” de René F. Lávate la boca cuando hables de mí”.

