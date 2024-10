Gala Montes dice estar muy molesta con Sian Chiong luego de “LCDLFM 2”

Gala Montes obtuvo el tercer lugar en “La Casa De Los Famosos México 2”, pero esta semana se ha enterado de muchas cosas que dijeron de ella los otros participantes en el reality, entre ellos Sian Chiong. A pesar de que el cubano se disculpó por los comentarios que hizo sobre la actriz (como su falta de estudios profesionales), ésta dice que eso no es suficiente.

Entrevistada por Eden Dorantes mientras salía de Televisa, la actriz dio su opinión acerca de Chiong: “Pues sí, pero con eso no basta. No puedes andar pidiendo perdón. Yo la verdad lo adoraba, pero mi hermana me contó unas cosas…me contó que habló de mi físico, me contó que escupió en mi comida. No me siento embrujada, sólo me siento decepcionada, porque él decía ser mi amigo”.

Montes no dejó de expresar su descontento ante lo que dijo Sian, que fue apodado “la liebre” en el reality. “Me puedes llamar loca, me puedes decir lo que tú quieras, pero hablar del físico de las personas, eso no señores. Eso es de la época isabelina. Criticar cuerpos ajenos no está bien, y la verdad sí estoy molesta. Creo que cada quien tiene lo que se merece, no basta con pedir perdón”.

Sobre los comentarios que hizo su hermana Krista el domingo, acerca de que la producción de “La Casa De Los Famosos México 2” llevó a su mamá a la gran final sin su consentimiento, Gala dijo: “Sí, yo lo mencioné en muchas ocasiones. Sabía que me iban a llevar a mi mamá. Les dije: ‘No, yo lo que tengo que resolver con mi mamá es en mi casa’. Ella y yo echarnos un café, que no haya cámaras, que no haya micrófonos, y con mucho gusto lo podemos resolver”.

La actriz dijo que verá a su madre en un futuro, pero eso no significará que vuelvan a trabajar juntas. “Mi mamá fue muy explícita, mi mamá es una mujer muy soberbia. Me dijo: ‘Búscame’. La verdad andamos muy ocupadas. En algún momento la buscaré, veremos cómo está”. Gala Montes mencionó también que tras su participación en el reality ahora está en tratos para un interesante proyecto, pero no quiso dar más detalles.

