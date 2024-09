“LCDLFM 2”: Gala recibe un mensaje de su mamá

La noche del miércoles Briggitte Bozzo fue nombrada quinta finalista de “La Casa De Los Famosos México 2”, dando fin a su participación en el reality, pero minutos antes de ese anuncio su amiga Gala Montes se llevó una sorpresa, pues su mamá Crista Montes le envió un emotivo mensaje.

Galilea Montijo presentó a los habitantes de la casa un video que muestra a la señora Montes diciendo: “Hola chicos. ¿Cómo están todos? Hola Gala, hola mi amor. ¿Cómo estás? Quería saludarte y decirte que no me pierdo el programa ni un solo día. Me he sentido muy contenta de que me has mencionado, y de que ese día me dedicaste la canción de Ana Bárbara. Me hiciste llorar, y me encantó que me la dedicaras.

“También, el día que te preguntaron quién es la persona más influyente en tu vida, me encantó que dijeras que era yo. Y quiero decirte también que te he visto muy contenta. Me dio mucho gusto que ayer entrara la Beba. Las vi muy bien a todas”.

Gala y su mamá estaban distanciadas desde hace varios meses, y ahora todo parece indicar que habrá un reencuentro: “Quiero decirte que no me pierdo ni un solo capítulo. De hecho, no sé qué voy a hacer cuando acabe el programa. Me encanta verte en la tele. Lo hiciste muy bien, te defendiste muy bien. Ahora en la final les deseo suerte a todos. Espero que les vaya muy bien a todos. Disfruten estos últimos días, porque no se van a volver a repetir. Que les vaya muy bien, y a ti Gala, que ganes. Siempre estaré aquí contigo. Ahora que salgas búscame, aquí estaré. Te amo”.

Gala no pudo contener las lágrimas, y luego de ver el clip, dijo: “No pensé yo que “La Casa De Los Famosos” me ayudara a sanar tantas cosas, tantas heridas, tantos vacíos, tantos problemas. Mamá, yo también te amo. Me encantó verte, y por supuesto que te voy a buscar. Sabes que eres el amor de mi vida y la luz de mis ojos”.

Poco después La Jefa llamó a Gala Montes al confesionario, donde la producción colocó un pequeña pintura enmarcada. “Muchas gracias, qué bonito, es de mi mamá, a ella le gusta mucho pintar”, dijo llorando la ahora finalista, cuya hermana y sobrina la han visitado en los últimos días del reality show.

“La Casa De Los Famosos México 2” termina el 29 de septiembre

