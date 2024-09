La hermana de Gala Montes, molesta por la presencia de su mamá en la final de “LCDLFM 2”

Uno de los momentos más emotivos en la final de “La Casa De Los Famosos México 2” fue cuando la actriz Gala Montes y su mamá Crista se abrazaron, luego de una ruptura en su relación familiar y laboral; como testigos del reencuentro estaban La Beba Montes y Alabama, hermana y sobrina de la actriz. Y aunque ante el público todo parecía marchar bien, otra cosa fue lo que sucedió detrás de cámaras.

Conoce los 10 momentos más impactantes de “LCDLFM 2”

En un video que compartió en sus redes sociales (grabado antes de la final), La Beba se muestra molesta por la situación: “Quiero aclararles que mi hermana y yo aclaramos desde el momento 1 que mi mamá no podía venir, que no podía entrar. Yo también hice especificaciones en las que no quería que me juntaran con ella, especificaciones que se pasaron por el arco del triunfo, y bueno, con tal de dar cinco minutos de show, trajeron a mi mamá sin avisarnos”.

“LCDLFM 2”: Gala queda impactada con Nicola Porcella

Krista Montes -el nombre real de la influencer– fue tajante en su postura: “Me parece una grosería, una bajeza que la producción me haya hecho esto, porque me avisaron estando aquí. Voy a entrar, voy a apoyar a mi hermana, voy a ser políticamente correcta. Únicamente porque mi hermana necesita el apoyo de que yo esté aquí, pero quiero que sepan que yo no estoy de acuerdo en que mi mamá entre”.

Krista aseguró que la presencia de su madre podría dañar a Gala Montes: “Me parece que están atentando contra la salud mental de mi hermana, y de la mía, porque por algo no quiero estar cerca de ella. Ha habido muchas situaciones, para la gente que se cree que puede juzgar. No se saben la historia correcta, incluso ella la estuvo extorsionando con un video de que si no le daban dinero, lo iba a hacer público. Ahorita ya me dio un ataque de ansiedad”.

Finalmente, La Beba Montes dijo: “Mi mamá no merece estar en este evento, porque ella sólo ha tratado de boicotearnos. Quien no haya visto, vaya a ver una entrevista en la que hace poco dijo que se va a vengar de mi hermana”. Hasta el momento, la señora Crista Montes no ha hecho ningún comentario sobre lo que declaró su hija en el video.

Sigue leyendo: