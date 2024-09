Conoce los 10 momentos más impactantes de “LCDLFM 2”

Sin duda, el programa de entretenimiento más visto este año en México fue “La Casa De Los Famosos México” en su segunda temporada, dejando imágenes inolvidables en la mente de los espectadores. Peleas, romances, bromas, frases como “Interesante punto de vista” y hasta una canción están entre los 10 momentos más memorables del reality. Aquí el recuento:

10.- Arath se enfrenta a Ricardo en el vestidor

Una tarde, en el jardín, Ricardo Peralta dijo a las cámaras que para Arath de la Torre el peor castigo sería seguir en la casa, y su monólogo lo terminó con la frase “Quiero que sufra”. Semanas después La Jefa mostró al azar a los habitantes videos comprometedores, y a Karime Pindter le tocó ver el de Torpecillo. La Matrioshka le contó todo a De la Torre, quien, sin haber visto el clip, acudió al vestidor de la casa para enfrentar al youtuber, diciéndole: “Resulta que cuando entré yo a la nominación me tocó un acetato. Y eras tú pidiéndole a todos tus seguidores, maquiavélicamente, con un odio terrible, que me torturaran y me dejaran aquí adentro, porque lo peor que me podía pasar era no ver a mis hijos y yo estar aquí”, mientras Peralta disimulaba su pánico.

9.- Arath llora y dice que ya no puede más

La penúltima polémica intervención de Adrián Marcelo en “La Casa De Los Famosos México 2” fue cuando le “advirtió” a Arath que en el próximo posicionamiento revelaría cosas muy graves que avergonzarían hasta a los hijos del actor. Esa semana, mientras estaba en el cuarto de los nominados (junto con Sabine Moussier, Mario Bezares y Gala Montes), De la Torre perdió el control y tuvo una crisis nerviosa. Alzó la mano y comenzó a llorar, diciendo: “Ya no puedo. No puedo con este juego sucio. Con estos golpes que está tratando…de verdad, no puedo, que me disculpe el público”. Sus compañeros del Equipo Mar lo tranquilizaron y finalmente Arath no abandonó la casa, dispuesto a no caer en las provocaciones de Marcelo, y siendo animado por Mayito, quien le dijo: “Frente en alto, ca****”.

8.- Paul Stanley entra en la casa

La presencia de Paola Durante (quien fue la primera expulsada del reality) y Mario en “La Casa De Los Famosos México 2” se debió en gran parte a la exposición involuntaria que tuvieron gracias a la bioserie del fallecido Paco Stanley. Mayito fue ganándose el cariño del público y expuso cómo cambio su vida al estar en prisión injustamente tras el asesinato del conductor. Durante un freeze que impuso La Jefa, Paul Stanley (hijo de Paco) ingresó a la casa y, tras dirigirse a Arath, Gala y Karime, le dijo: “Ha pasado mucho tiempo y estuvo muy difícil para todos nosotros. Y yo sólo quiero decirte que ya estoy en paz contigo. Y yo ya lo solté”. Mario estaba inmóvil debido al freeze y no pudo contener las lágrimas, dándose cuenta de que su supuesto conflicto con Paul ya quedó en el pasado.

7.- El “Tangamanga Style” causa sensación

En Monterrey, Mario fue titular durante 14 años de un programa llamado “Acábatelo”, y ahí adaptó el baile que hace el coreano Psy en el video de la canción “Gangnam Style”, rebautizándolo como “Tangamanga Style”. Eso no pasó desapercibido para La Jefa y el equipo de producción, quienes durante la fiesta vikinga provocaron uno de los pocos momentos en los que los integrantes de los equipos Tierra y Mar se unieron. Mario estaba con Karime, escuchó las notas de la canción, y de inmediato corrió al jardín para mostrar sus mejores pasos, los más memorables de Mayito después del famoso “Gallinazo”. Lo acompañaron bailando Sian Chiong, Gala, Gomita, Arath, Briggitte Bozzo y Ricardo.

6.- Arath le dice a Ricardo: “No eres Wendy Guevara”

Al igual que en la primera temporada, los “posicionamientos” presentaron muchos de los momentos más tensos en “La Casa De Los Famosos México 2”. Ricardo se colocó frente a Arath para explicarle los motivos por los que, según él, debía irse de la casa. Pero tras hablar sobre la expresión de género, manejó la situación como una supuesta ofensa a sus preferencias sexuales. Arath, muy tranquilo, le respondió: “Creo que estás tratando de confundir a la gente y a las cosas…No quieras voltearme a mí a la gente de esa manera. No se vale, no juegues así, no juegues sucio, porque yo siempre te he extendido mi mano en todos los sentidos”. El actor concluyó con una de las frases más memorables del reality: “Mi respeto para tu comunidad. Y te voy a decir una cosa con todo respeto: no eres Wendy. No eres Wendy Guevara. Wendy Guevara es otra cosa. Búscate otra historia, porque esa ya se contó”.

5.- La pelea del colchón

Después de que gracias a un enlace con Odalys García, el Equipo Mar se enterara de que Sian pertenecía al Equipo Tierra, decidieron jugarle la broma de sacar su colchón del cuarto, lo que detonó en la primera gran pelea entre los habitantes. Briggitte se quejó con Mariana Echeverría de que le hacía bullying y Mario tuvo un fuerte intercambio de palabras contra Sian, pero la pelea más fuerte fue la de Adrián contra Gala, ya que éste cuestionó la salud mental de la actriz y su relación con su madre.

4.- “Mayo, Mayito, Mayititito”

No todo fueron conflictos; hubieron momentos muy tiernos, protagonizados por Briggitte. Fue esta última quién le creo una canción y baile a su “papá postizo” Mario. “Mayo, Mayito, Mayititito” era lo único que decía la letra; sin embargo, sólo eso se necesitó para que el tema se viralizara y fuera adoptado como la nueva forma de referirse al conductor. Hoy la canción cuenta con varios remixes y es programada en antros.

3.- Sian Chiong “escupe” a la comida

La desafortunada “broma” de Sian de escupir el plato de comida de algún integrante del Equipo Mar hizo que el público en general se indignara; incluso el productor de telenovelas Juan Osorio aseguró que después de está acción el actor de origen cubano no tendría cabida en ninguna de sus producciones. Tras ser expulsado, Chiong (apodado “la liebre” por la cantidad de veces que se “escapó” de salir de la casa) tuvo que ofrecer disculpas, después de asegurar que había sido una mala broma, ya que nunca escupió y sólo realizó el sonido.

2.- La pelea por “el mango”

La fiesta para los habitantes de la casa, con temática de Safari, contó con un gran banquete, y en la mesa había seis mangos, lo que especialmente fue bien recibido por Briggitte, quien se emocionó al ver su “fruta favorita”, por lo que decidió tomar uno como un regalo, pues cumpliría años dos días después. El hecho disgustó a Mariana, quien se autoproclamó la dueña de la cocina y le exigió a Bozzo que regresara el mango; poco después esperó un descuido para quitarle la fruta. Horas más tarde, cuando Gala se entero de lo sucedido, decidió salir junto con Briggitte y “rescatar” el mango, lo que dio paso a uno de los momentos más divertidos de la temporada.

1.- La discusión entre Gala Montes y Adrián Marcelo (junto con la salida de éste)

La pregunta que durante una gala le hizo Odalys García a Adrián Marcelo sobre la frase “una mujer menos para maltratar”, que éste dijo cuando Gomita fue expulsada, provocó que Gala Montes tuviera el mayor enfrentamiento con el youtuber, acusándolo de misoginia y de violentarla. La discusión fue tan intensa y larga que hizo imposible que el enlace entre los conductores y habitantes se retomara; al final Gala se fue al cuarto Mar a llorar y recibir el apoyo de los integrantes de su equipo, mientras que Marcelo decidió salir voluntariamente de la casa, perdiendo así el juego. Este momento fue considerado como el que marcó la derrota del ahora “innombrable”.

“La Casa De Los Famosos México 2” termina el 29 de septiembre

