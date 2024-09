Agustín Fernández dice que “se confundió” al mencionar a Rebecca de Alba

Agustín Fernández se la ha pasado ofreciendo disculpas tras su salida de “La Casa De Los Famosos México 2”, y recientemente fue cuestionado por el comentario que hizo en el reality acerca de la conductora Rebecca de Alba, con quien dijo haber tenido un encuentro de una noche. El argentino explicó que se confundió, pues se refería a otra persona.

“No, fue un malentendido eso, ya lo salí a aclarar“, dijo Fernández. “Cuando llego a la casa Wendy (Guevara) me muestra un montón de videos y me dice: ‘¿Cómo vas a decir esto?’ Y no, me confundí de nombre, la verdad“. Hace unos días De Alba le comentó a Adela Micha que ni siquiera conoce a Agustín: “Ya parece que voy a andar pagando…¿Hacer una transacción? Por favor…No, no lo conozco, y dijo que hace como 8 años”.

El modelo dijo que cuando Guevara le mostró una foto de Rebecca, se dio cuenta del error. “Yo no sabía ni quién era ella. Ya pedí disculpas en otros medios, arriba en Televisa. (A ella) le pedí disculpas públicas, que me confundí. No era ella. No voy a decir el nombre con quién me confundí. Después le mostré a Wendy y me entendió. Se reía, porque ya no me voy quemar dos veces”.

Agustín siguió justificándose: “Es como una anécdota divertida de algo que pasó; obviamente la magnitud del reality agranda todo, pero nada, pedir disculpas y ya. Y un detalle: yo pensé que, cuando me dicen lo de la “transacción” del hecho…no fue una transacción de dinero. Sí la c**** y me confundí de persona”.

Durante su estancia en “La Casa De Los Famosos México 2” Agustín criticó al programa “Hoy”, y posteriormente Andrea Rodríguez, la productora del matutino, expresó su descontento ante esas actitudes. Fernández acudió esta semana para ser entrevistado, pero no le dieron ni dos minutos al aire.

Sebastián Reséndiz le dijo al argentino que no iban a poner los videos que lo mostraban en “La Casa De Los Famosos México 2”. Aunque Agustín quería verlos, Reséndiz y Jonathan Barajas sólo se limitaron a preguntarle sobre su experiencia como integrante del Equipo Tierra. Extrañado por el poco tiempo que tenía para estar al aire, Fernández comentó que no tiene ningún proyecto en puerta, y que se dispone a tomar unas vacaciones.

