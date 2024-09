El padre de Agustín Fernández lanza duras críticas a “LCDLFM 2”

La noche del martes Marcelo Fernández, padre de Agustín, quien participa en “La Casa De Los Famosos México 2”, apareció en el programa de televisión a través de una videollamada, y le comentó a su hijo, entre otras cosas, que lo dejaron jugando solo en el reality. Pero horas antes de esa plática el señor concedió una entrevista en la que criticó duramente al exitoso show.

“LCDLFM 2”: Agustín está nominado, pero podría ser finalista

Marcelo dijo al canal de YouTube “Chismecito Channel” lo siguiente: “Creo que estoy indignado por lo que está pasando. Puedo entender que es un programa de televisión. Puedo entender que hay reglas de juego en ese programa. Puedo entender que mi hijo es adulto y creo que ni él sabía en dónde se metía, pero todo en la vida tiene reglas, todo en la vida tiene límites, y creo que esta gente excedió límites.

“LCDLFM 2”: Agustín habla con su padre

“Creo que empecé a entender ahora por qué Agus en las primeras semanas del reality estaba apagado, estaba como ido, como triste. Lo dejaron solo, literalmente solo. Su agencia es una vergüenza, se las van a ver conmigo. Lo que hicieron fue dejarlo adrede sin sus cosas personales cuando estaba pactado por contrato. Es todo mentira lo que dicen, que Agus no recibía su ropa porque no la quería él. Eso es mentira. Y esas mentiras calan profundo en la gente que no sabe distinguir entre la ficción y la realidad”.

Marcelo quiere estar cerca de su hijo lo más pronto posible: “Como papá estoy muy triste. Quisiera estar con mi hijo. Quiero que salga de esa casa de m*****. Ojalá lo expulsen este domingo. Yo sé que él quiere llegar a otra instancias, pero yo no. Yo quiero que salga de ahí y que se reencuentre con un montonazo de gente que hay afuera que lo aprecia, que lo quiere de verdad, que lo quiere por lo que es como persona”.

Fernández también dijo que para él “La Casa De Los Famosos México 2” presenta muchas mentiras. “Estoy indignado. Han generado una farsa. Han elegido un ganador, y me parece bien, son las reglas del juego, es un show, pero no a costillas de hacer puré a mi hijo, con las mentiras generadas a través de todo esto. No puedo permitir que todo esto siga ocurriendo”.

El miércoles, Luis Caracheo, quien trabaja en la agencia de representación de artistas FZ Management, fue entrevistado por Eden Dorantes y se mostró en contra de las declaraciones del señor Marcelo Fernández. “Nosotros no representamos a Agustín. Agustín no está en la agencia. No ha firmado ningún contrato con FZ Management, pero sí nos sorprendieron las declaraciones del papá de Agustín, quien ha comenzado a mandar audios a la prensa.

“Desde las primeras semanas, yo personalmente le he llevado (a Agustín) trajes de diseñadores. Incluso, ustedes vieron que comentó que uno de los trajes era como de Power Ranger. Imagínate, el diseñador que le mandó el traje exclusivo para él. Pero de igual manera, seguimos apoyándolo y lo haremos hasta que salga. Agustín no dejó ni un peso para los Ubers. Yo personalmente le pregunté cómo haríamos para pagar a los diseñadores y estilistas, y él dijo que “todo por colaboración”. Aún así, luego no le han gustado los trajes”.

