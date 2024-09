“LCDLFM 2”: Agustín habla con su padre

Agustín Fernández es uno de los participantes más polémicos en “La Casa De Los Famosos México 2”, pero también del que menos se sabe acerca de su vida privada. Él se llevó una gran sorpresa la noche del miércoles, cuando la producción del reality mostró a su padre, Marcelo Fernández, en una videollamada.

Tras presentar dos “películas” en la sala de cine de la casa, Odalys Ramírez y Diego de Erice anunciaron una tercera, titulada “Un Llamado Al Corazón”. En realidad era la llamada de Marcelo, quien dijo: “Agus, te quiero, te extraño, conseguí trabajo. Te extraño un montón, no aguanto más. No estás solo hijo, no estás solo. Está papá, está mamá también”.

Refiriéndose a una de las polémicas de Agustín (quien se quejó de que sus amigos Nicola Porcella y Wendy Guevara no le enviaban ropa a la casa), el señor Fernández agregó: “Te súper extrañamos. Estoy poniendo el pecho, Agus. Si papá hubiera estado en México no te hubiera faltado ropa, te lo juro. Pero voy a estar ahí, te amo. Eres el mejor, guerrero, peleaste solo hijo, ya ganaste, para mí sos el campeón”.

Marcelo le prometió a Agustín (quien no pudo contener el llanto) que viajará a México para recibirlo tras su salida de “La Casa De Los Famosos México 2”. “No estás solo, están tus chicas acá afuera, te quieren. Mati, tu mejor amigo, es un genio. Voy a ir a México, de ésta salimos juntos. Jugaste bien, jugaste súper bien”.

Minutos después Agustín salió al jardín y se dirigió a una de las cámaras para expresar su alegría por la llamada. Dirigiéndose a su padre, dijo: “No podía hablar, estaba muy emocionado. Me gustó que volviste a hablar con mamá después de tanto tiempo. Ya pronto nos vamos a ver, falta poquito para que termine esta locura. Me llevo una lección increíble de acá adentro. Gracias viejón, por tan lindas palabras”.

Agustín es el último integrante del Equipo Tierra que queda en “La Casa De Los Famosos México 2”, y es casi seguro que saldrá nominado este miércoles. Sus actitudes hacia varios de sus compañeros en el reality han sido muy cuestionadas, así como ciertos comentarios, como un supuesto encuentro que tuvo hace años con la conductora mexicana Rebecca de Alba.

