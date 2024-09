“LCDLFM 2”: Sian, Agustín y Ricardo prometen cambiar

La mañana del miércoles, horas después de la abrupta salida de Adrián Marcelo de “La Casa De Los Famosos México 2”, los ocho participantes restantes se reunieron en la cocina y, convocados por Arath de la Torre, reflexionaron sobre lo que sucedió. Los tres integrantes que quedan del Equipo Tierra (Ricardo Peralta, Sian Chong y Agustín Fernández) ofrecieron disculpas por el comportamiento que habían tenido hasta ahora.

Agustín tomó la palabra y dijo: “Creo que todos vivimos sensaciones difíciles no sólo ayer, todas, muchas semanas. Lo hablé con Arath, con Mario, y hasta yo mismo cambié mi personalidad muchas veces con tanta contaminación, tanta toxicidad. Se vivieron cosas feas, yo cambié mi forma de ser. He peleado y nunca peleo. He dicho cosas”.

El argentino propuso un cambio radical en la competencia: “Creo que ahora que estamos, somos ocho, somos menos. Es hora de unirnos un poquito más, divertirnos, dejar de lado los cuartos, pasarla bien, que para eso estamos. Darnos un abrazo todos ahora, y que de ahora en adelante, lo poquito que nos quede, dar algo lindo, otro mensaje a la gente”.

Sian también se mostró arrepentido por su comportamiento y, dirigiéndose especialmente a Gala Montes, dijo: “Les ofrecemos una disculpa. Si nos equivocamos, que obviamente creo que cometimos muchos errores, les pedimos una disculpa, en especial a ustedes, las mujeres. Creo que no estuvimos a la altura en muchas ocasiones. La competitividad, el equipo, te orilla a veces a llegar a puntos que después tú te sientes hasta apenado contigo mismo. Entonces lo primero es una disculpa a las mujeres, por no haber estado a la altura, y lo segundo es una disculpa a todos, por dejarnos llevar por la competitividad del juego y el sobrevivir, el salir adelante. Lo mismo para ti Briggitte, para ti Arath, para ti Kari, para ti Mario”.

Ricardo se puso serio y reflexionó sobre sus actitudes: “Yo quisiera decir algo que el viernes le dije a Karime. La verdad es que yo entré (a la casa) y no entendí nada. Ya no sé ni quién soy, ni cómo me llamo, ni qué hago aquí. Y también, de la misma forma, les pido una disculpa de todo corazón a todos, a todas, porque de pronto no entiendes y te pierdes. Yo quiero que sepan que estoy espectacularmente bien. Soy una persona que aguanta todo.

“Si puedo yo decir que algo que me ha desilusionado es yo mismo. Porque de pronto traes una idea, y luego no se da, y luego ya te perdiste y luego no sabes quién eres. Cuando me vaya el único sentimiento negativo que tendría hacia algo sería hacia mí. Tratamos muchas veces de cambiar las energías en varias personas en el Cuarto Tierra, pero a veces no se podía”. Al final de la plática, los ocho integrantes de “La Casa De Los Famosos México 2” se dieron un abrazo en grupo y se mostraron listos para iniciar una nueva etapa en el reality.

