La mamá de Gala Montes interpone denuncia en contra de Adrián Marcelo

Crista Montes, madre de la actriz Gala Montes, acudió el 2 de septiembre a ratificar una denuncia que interpuso en contra de Adrián Marcelo, debido a varios comentarios que éste hizo en el reality show “La Casa De Los Famosos México 2”.

La señora estuvo en la Coordinación Regional para la Atención de los Delitos Vinculados a la Violencia de Género, con sede en Huixquilucan, Estado de México. Ella está en contra de lo que dijo Marcelo durante una plática con sus compañeros del Cuarto Tierra: “Cuando (Gala) me dice que su mamá la llevaba a los 6 años al antro, ya entiendo todo de por qué se le presentan oportunidades”.

Entrevistada para el programa “De Primera Mano”, Crista Montes dio detalles acerca de este proceso legal, y aclaró que la denuncia no es a nombre de su hija Gala: “Hice una denuncia en cuestión de lo que a mí me corresponde. No hice ninguna denuncia a nombre de ella. Lo que pasa es que él en algún momento me mencionó en algún comentario.

“Yo todo esto lo hice porque de alguna manera pedí información a una abogada, y me dijo: ‘Es momento de ponerle un alto. Está poniendo en juicio tu maternidad y aparte está discriminándote’. No puedo poner una denuncia a nombre de Gala, porque ella es mayor de edad”.

Tras los comentarios de Adrián Marcelo, la mamá de Gala Montes recurrió a sus redes sociales para decir que todo lo que decía el youtuber es falso. “¿De que si ‘su mamá la llevaba al antro’? Pero ¿Qué clase de gente es esta? A Adrián Marcelo le voy a aclarar su pin*** antro. Estúpido, el antro era el bungee de Acapulco, donde salíamos a dar la vuelta y llegábamos a las 10 u 11 de la noche de regreso a la casa. Meterse a un restaurante donde la gente sale a tomarse una copa para pasar la tarde, para ver cómo se aventaban del bungee un ratito, tomar una piña colada y de regreso a la casa”.

Hasta el momento, ninguna persona allegada a Adrián Marcelo ha hecho comentarios acerca de la denuncia de Crista Montes en contra del comediante. El periodista Gustavo Adolfo Infante le preguntó a la señora por qué no se ha presentado en las galas de expulsión de “La Casa De Los Famosos México 2”, cuando su hija ha estado nominada. Ella respondió: “No estoy muy conforme con el programa que (se) está haciendo, porque digo: ¿es entretenimiento o es sacarse los ojos?”

