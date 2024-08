La hermana de Gala Montes la defiende ante los ataques de Gomita

Gomita y Gala Montes son dos participantes de “La Casa De Los Famosos México 2” que no han podido llevarse bien del todo, tanto por pertenecer a equipos distintos como por su interés en la misma persona (Agustín Fernández). La influencer (cuyo verdadero nombre es Araceli Ordaz) recientemente criticó a la actriz, y dijo que ésta no tenía estudios, cuando ella cuenta con la licenciatura en Comunicación (algo que, se rumora, es falso). Ahora Krista Montes salió en su defensa de su hermana Gala, y dijo que a la par de su trabajo en telenovelas, ha tomado varios cursos.

Entrevistada para el programa de televisión “De Primera Mano”, Krista lució molesta y dijo: ¿Qué es esa m**** de la Gomita de que (dice): ‘Ay, yo peleándome con alguien que no tiene estudios, yo soy licenciada en Comunicaciones’. Mi amor, mi hermana habla dos idiomas perfectamente. Estudió un diplomado de Negocios Internacionales en Vancouver, y estaba terminando el IELST (International English Language Testing System) para irse a estudiar a Londres, porque pues mi hermana ***** no es, mi amor”.

La hermana de Gala dijo que ésta ha dedicado gran parte de su tiempo a sus compromisos como actriz. Dirigiéndose a Gomita, agregó: “Créeme, mi hermana no tuvo tiempo de estudiar una licenciatura porque su trabajo no se lo permitió, no se quedó picándose los mocos, ¿eh? Mi hermana te viste de payaso en dos segundos…como ya lo hemos visto todo el juego. Cállate el hocico”.

En otro programa (“Sale El Sol”) Krista Montes habló sobre el conflicto de Gala con Bárbara Islas, y cómo ésta negó haber tenido un romance con la actriz: “Sí, yo estuve presente ese día. Me parece una bajeza por parte de una amiga, me parece una traición. Creo que ustedes están conociendo a mi hermana. Saben que es una persona sumamente directa, congruente lo que dice con lo que hace. Entonces esto que hizo fue como Gala lo contó. Yo estaba ahí, había más gente de testigos. (A Bárbara) se le habló, se le preguntó, incluso se le dio tiempo para que lo pensara. Mi hermana le dijo: ‘Te doy tiempo para que lo pienses. Analízalo, y si quieres lo hacemos público’. Antes de salir al aire se le volvió a preguntar, y Bárbara dijo: ‘Haz lo que quieras’. Esas fueron las respuestas. Entonces pasó eso, y que ahorita se haga la de que ‘no tuvieron nada’…ahí sí no me puedo meter”.

Por último, la hermana de Gala lamentó que Bárbara Islas haya esperado a que la actriz entrara a “La Casa De Los Famosos México 2” para hablar con la prensa y negar todo acerca del romance. “A mí mi hermana me ha contado unas cosas que yo no tengo por qué hablar, no es asunto mío. Me parece ilógico y aparte bajo que (Bárbara) ni siquiera haya salido a hablar cuando (Gala todavía) estaba afuera (de la casa), que se tuviera que esperar a que ella estuviera dentro para poderle dar réplica. No sé qué esperaba. Lo único que perdió fue a una gran persona, que la quiso ayudar y que la quería mucho”, concluyó.

