Bárbara Islas niega haber tenido un romance con Gala Montes

La actriz Bárbara Islas dijo que nunca tuvo un romance con Gala Montes, pues esta última, antes de ingresar al reality show “La Casa De Los Famosos México 2”, comentó en un video que ambas salieron en plan romántico.

Gala Montes expone a Bárbara Islas y dice que sí salieron

Islas acudió a un restaurante para ver el último capítulo de la telenovela “Vivir De Amor” (en la que compartió créditos con Montes), y al final del evento habló con los reporteros acerca de la polémica: “No tengo ni tuve una relación con Gala. De repente me pareció muy fuerte todo este asunto, porque estamos en el año 2024 y es fuertísima esta cosa, como que te quieran forzar a salir del clóset. Qué fuerte se siente. Yo que soy una chava de 34 años, imagínense, pero bueno, no es mi caso”.

La mamá de Gala Montes declara que la actriz la agredió

Bárbara no volvió a tener contacto con Gala desde que las entrevistó Pablo Chagra, pero dice que no se encuentra molesta tras todo lo que sucedió. “Al final lo que puedo decir es que ella es la que está en un reality. Espero que ella cumpla lo que ella quiera, que es llegar a la final y ¿qué puedo decir? (Gala) es una chava que yo admiro muchísimo. Fue un gran apoyo cuando lo de mi mamá, del cáncer. Como saben, falleció hace año y medio. Entonces, pues no. La verdad le deseo lo mejor en esta “Casa De Los Famosos”.

Islas reiteró que lo que dijo Gala no es cierto, y que en la actualidad los insistentes cuestionamientos acerca de la sexualidad de alguien pasan a ser algo violento: “Si ella, saliendo (del reality) tiene la necesidad (de platicar), con todo gusto. Yo soy una persona abierta a la plática. Yo me mantengo serena. Al final lo que ella haya dicho, como lo haya dicho, es la interpretación de cada persona. Todos tenemos muchos amigos. De repente nos vamos de fiesta, tomamos una copa…entonces la interpretación de cada quien no tiene que ver conmigo”.

Por último, Bárbara Islas comentó que sus dos nuevos proyectos son la nueva temporada del programa de comedia “Bola De Locos” (en el que Gala Montes hizo una participación especial) y una serie para la plataforma ViX, pero sobre el argumento dijo que por contrato no puede dar detalles.

