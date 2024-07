La mamá de Gala Montes declara que la actriz la agredió

Cristina Montes reaccionó ante las declaraciones que hizo recientemente su hija, la actriz Gala Montes, acerca de los malos tratos que recibía. La señora compartió un video en sus redes sociales, exponiendo su versión de los hechos.

Gala Montes expone malos tratos de su madre tras despedirla

“Estoy viendo que la mitad de lo que dice (Gala) es mentira. Está exagerando todo. Nada más les digo, por un lado, que ojalá lo haga legal. Yo les puedo decir que yo tengo videos, no lo quiero hacer todo esto público, porque por un lado pues es mi hija. Pero yo tengo pruebas, tengo audios de cómo me habla la señorita. Tengo videos de cómo me pegó y cómo me sacó de la casa”.

Conoce la casa de Gala Montes, la actriz que confrontó a su mamá

Cristina vive en el Estado de México y puso una cafetería (según lo dio a conocer en una entrevista a TVNotas), pero dijo estar en desacuerdo con que Gala supuestamente se haya quedado con el dinero que a ella le corresponde: “Yo no quiero dinero. Por un lado, trabajé 18 años con ella. No la voy a demandar porque es mi hija, en efecto, pero tampoco se trata de que me saque a la calle, y a mis 55 años vean cómo vivo. Yo di esa exclusiva a la revista porque quiero darle publicidad a la cafetería, para poder lograr más cosas. Ustedes lo han visto y son hechos, yo no estoy pidiendo ni la mitad, ni me quiero quedar con el dinero de Gala, pero no se me hace justo que se haya quedado con todo”.

Gala Montes publicó un video en el que, aparte de revelar que es bisexual y despedir a Cristina como manager, relató cómo una noche llegó de trabajar en una telenovela y su madre sólo tenía para ella un plato de cereal. La señora también habló al respecto: “Nada más quiero decirles que entre las dos hijas (Gala y Krista) me agarraron a golpes. Yo no sabía que es bisexual, porque es lo que me están diciendo. No estoy en contra tampoco de la comunidad gay.

“Estoy viendo que está platicando lo de que me aventó el plato. En efecto, me paré, y lo que pensé fue: ‘Hasta aquí llegaste’. Pues imagínense, me avienta un plato. ¿Cómo ven? Me avienta un plato a sus 23 años. Estoy comiendo y me sorraja el plato de cereal. ¿Cómo la ven? Y dice que la violenta soy yo. Pues lógico, me paré y dije: ‘Hasta aquí llegaste, escuincla babosa’. Después de eso me quiso sacar de mi casa. Quería que me sentara yo desde la banqueta y luego me aventó una lámpara en la cara. ¿Cómo ven? Y luego me agarraron entre las dos escuinclas, me agarraron a golpes, porque se pusieron de acuerdo”.

Por último, Cristina Montes dijo que Gala no fue la que pagó el tratamiento cuando estuvo enferma de cáncer: “Soy la mamá mala y ahora se van con el papá bueno, al que durante un tiempo internaron en un anexo. Yo no quiero la mitad del dinero. ¿No quieres que trabaje contigo? Perfecto. Dame lo que me corresponde, porque trabajé 18 años contigo. La señorita nada más me quiere pagar techo y comida. Las dos veces que me dio mi cáncer ella no pagó mi tratamiento, porque ya lo ha dicho varias veces. Tú no lo pagaste, porque lo pagó el Seguro Popular, que en su momento estaba”.

