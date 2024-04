Gala Montes exhibe la humillación que vivió a manos de Kalimba

Tremendo revuelo causó la actriz mexicana Gala Montes luego de exhibir el presunto maltrato que vivió a manos de Kalimba, quien actualmente enfrenta una demanda por parte de la cantante Melissa Galindo por abuso sexual. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Es en medio de la ola de dimes y diretes que la histrionisa salió a hablar del mal momento que vivió a manos del integrante de OV7 tras haber firmado en su disquera, para lo que sería el inicio de su carera musical.

En una entrevista con Matilde Obregón, Gala Montes indicó que luego haber firmado en la disquera de Kalimba, recibió una invitación para asistir a uno de sus conciertos. Durante dicha presentación, el famoso decidió interpretar el tema en el que colaboraron;sin embargo, el cantautor optó por invitar a María León en su lugar.

“Cuando uno tiene ilusiones con tu carrera y hay alguien que es más poderoso que tú, vas con toda la disposición del mundo y la ilusión, y de pronto que alguien juegue con eso pega mucho al autoestima”, declaró ante la comunicadora. “De pronto sale nuestra canción… empieza a cantar él, subió a María León a cantar mi parte enfrente mío, enfrente de mi familia, y yo me quedé fría”.

Gala Montes tachó la acción de Kalimba como una humillación hacia su trabajo y su persona: “Eso me rompió muy gacho, iba con toda mi familia; para mí fue una humillación muy fuerte (…) Fue algo que me lastimó bien feo y me alejó un poco de la música, no debió de haber pasado, pero en ese momento me quitó las ganas“, se sinceró.

Según las declaraciones de la mexicana, esta no había sido la primera vez que Kalimba “humillaba” de esta manera a sus colaboradoras. Y es que aseguró que esto ya había pasado con otras cantantes: “No hagas cosas buenas que parezcan malas”, reflexionó para finalizar la entrevista, y reiteró que lo que le hizo Kalimba le pareció injusto, ya que “actuó de mala fe y con alevosía y ventaja”.

Seguir leyendo:

Gala Montes se luce en ceñidos shorts negros mientras realiza un sensual twerking

En ajustados leggings negros Gala Montes aparece practicando pole dance

Así es la casa donde se refugia Gala Montes, la actriz que rechazó a ‘El Señor de los Cielos’