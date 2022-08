Así es la casa donde se refugia Gala Montes, la actriz que rechazó a ‘El Señor de los Cielos’

La actriz Gala Montes, quien acaba de cumplir 22 años y quien recientemente confesó las razones que la llevaron a decir no ante un posible regreso a ‘El Señor de los Cielos’, ama compartir con sus seguidores algunos detalles de su linda casa de campo con techos de teja, fachada blanca y pilares de tabique.

Por medio de diversos videos y fotografías, publicados en sus cuentas de Instagram, la famosa ‘Luz Marina’ nos ha llevado a recorrer los rincones más íntimos y recónditos de su acogedora morada. @galamontes_ 🎊🎊🎊🥳 ♬ La Chona – Los Tucanes De Tijuana

Su hogar, que comparte con su familia y con sus inseparables perros, destaca por sus paredes de ladrillo y de piedra, por su chimenea y por sus vigas de madera en el techo, elementos que pudimos contemplar a detalle durante una sesión fotográfica que realizó en la Navidad pasada. View this post on Instagram A post shared by Gala Montes (@galamontes)

Cocina

Su cocina, a la que se accede por medio de un arco, cuenta con diversos electrodomésticos de acero inoxidable y con algunos muebles de tono gris. @galamontes_ 🫶🏻🫶🏻 ♬ DESPECHÁ – ROSALÍA

Sala

Su sala está conformada por acogedores sillones de tono claro con respaldo de tabique, una mesa de centro, una chimenea también de tabique, así como por diversos cuadros, entre los que destaca una imagen de su mamá. View this post on Instagram A post shared by Gala Montes (@galamontes)

Recámara

Su recámara está conformada por una cama grande, por un sofá de tono rosa, por una televisión colocada sobre un mueble, por un ventilador, por un amplio vestidor y por un tocador estilo camerino. @galamontes_ Jajaja #Comedy #PareceChistePeroEsAnecdota #Comedia #Humor 🪴 ♬ original sound – Gala montes

