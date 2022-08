Gala Montes revela que rechazó regresar a ‘El Señor de los Cielos’ porque la propuesta traicionaba sus valores

Gala Montes reveló el motivo por el que dijo adiós definitivo a la exitosa serie ‘El Señor de los Cielos‘ luego de que su su personaje de Luzma Casillas dejó de aparecer de forma repentina, situación que aclara a más de cinco años de haber sucedido.

La actriz Gala Montes es uno de los rostros conocidos de la televisión actualmente, y aunque ha participado en exitosos proyectos, uno de los trabajos que definitivamente marcó su carrera fue su participación en la serie ‘El Señor de los Cielos’ dando vida a la hija del protagonista de la historia, Aurelio Casillas.

Así lo reconoció la también cantante durante una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda, donde aseguró que dicho proyecto fue un parteaguas en su carrera ya que le dejó un reconocimiento importante, aunque en un principio llegó a ser complicado porque lo tuvo que combinar con sus estudios.

“Definitivamente (El Señor De Los Cielos) me abrió muchísimas puertas. Comencé a trabajar en Telemundo y de ahí surgieron muchas cosas. También incursioné en la música gracias a eso y me hablaron para una obra de teatro musical”, recordó.

Y aunque reconoce que fue una de las mejores experiencias de su vida, también representó un reto ya que era demasiado fuerte para aquella época: “Fue un papel complicado que me llegó a marcar porque era bastante fuerte para esa época, pero yo me divertía hice grandes amigos y se me abrieron muchas puertas”.

Montes recordó cómo se dio su salida de la historia y la manera en que enfrentó la noticia, aunque reconoce que finalizar su participación fue la mejor decisión.

“Empecé de 14 y acabé de 15 años, que era la tercera y cuarta temporada. Me sacaron de un día para otro, me dijeron que el personaje ya era muy fuerte y no nos conviene y me sacaron lo cual fue una buena decisión porque tocaba temas bastante difíciles y más con una niña menor de edad”.

Sin embargo, luego de tres años recibió una nueva invitación, misma que tuvo que rechazar debido a que la propuesta no cumplía con el acuerdo al que había llegado previamente con la televisora.

“Pasan los años y yo pensé que a mis 18 años iba a poder regresar porque me parecía un buen momento para entrar y formar parte del cartel Casillas. Me hablan y me ofrecen algo completamente distinto a lo que habíamos acordado, diferente por no decir que no iba con mis valores como mujer. Escenas íntimas y sexualizando y cosificando a la mujer”, añadió.

Para finalizar, la protagonista de ‘Diseñando tu amor’ reveló que su decisión ocasionó que los ejecutivos de Telemundo le dijeran que iba a ser vetada, advertencia que en un principio le daba miedo, pero por fortuna no fue así.

“Definitivamente no me pareció porque traiciona mis valores, mis principios, mi educación y afectaba mis intereses, entonces decido rechazarlo por lo cual casi me cancelan. Tuve problemas con Telemundo, me dijeron que me iban a vetar por no aceptar un papel así”.

También te podría interesar:

–Gala Montes de ‘hija’ de ‘El Señor de los Cielos’ a protagonista de ‘Diseñando tu Amor’

–Así luce por dentro, con todo y caja fuerte, la mansión de ‘El Señor de los Cielos’ en CDMX

–Telemundo Upfront 2022-2023: Todas las telenovelas que anunciaron para nueva temporada