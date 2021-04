Gala Montes de ‘hija’ de ‘El Señor de los Cielos’ a protagonista de ‘Diseñando tu Amor’

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Gala Montes enfrenta un nuevo reto profesional al protagonizar una nueva telenovela que está apunto de estrenarse tanto en México y los Estados Unidos por Univision en muy pocos días.

Montes a quien recordamos en su participación dentro de la narco serie de Telemundo “El Señor de los Cielos”, donde interpretó a “Luzma” la hija menor de “Aurelio Casillas” interpretado por el actor Rafael Amaya.

Y ahora tiene la gran oportunidad de llevar el peso de una nueva historia bajo la producción de Pedro Ortiz de Pinedo que lleva por nombre “Diseñando tu Amor” donde comparte créditos con Juan Diego Covarrubias que interpreta a “Claudio” y será su pareja dentro del drama.

La actriz en entrevista para People en Español dijo “Me siento muy feliz y muy agradecida por esta gran oportunidad que me brinda la empresa, que me brinda también el productor Pedro Ortiz de Pinedo, que de alguna forma es la primera persona que está creyendo en mí para este proyecto“.

La joven de tan solo 20 años ha crecido en los escenarios, desde temprana edad ha participado en distintas producciones dentro de México para luego participar en la gran producción de Telemundo que es la intervención con la que se ha ganado la aprobación del público.

En cuanto al reto que tiene enfrente ha mencionado, “Es algo para lo que me he venido preparando prácticamente toda mi vida. Yo he hecho mi vida en el medio, entonces mi trabajo es mi vida y se está cumpliendo una meta, un objetivo que tenía visualizado desde hace muchos años y que esperaba que pasara y hoy al fin es una realidad“.

Su personaje es Valentina una joven decidida y luchadora a la que una tragedia la llevará a mudarse junto con su hermana Nora, quien siempre la ha envidiado, a la gran ciudad, donde tendrá la oportunidad de cumplir su sueño de ser una diseñadora de moda y encontrará al verdadero amor en Claudio.

Para finalizar ha comentado que parte de lo que le atrajo del personaje que interpreta es los valores y que es una mujer que lucha en cada sentido y como parte de la historia se busca hacer reflexionar al público con varias situaciones que se abordarán dentro de la telenovela.

Fecha de Inicio y Elenco

Univisión ha anunciado hace algunos días que para el estreno de esta nueva telenovela “Diseñando tu Amor” se realizará de manera simultánea con su arranque en Televisa, por lo que el próximo 26 de abril iniciará la transmisión en horario 8PM/7C.

La pareja central será Gala Montes, Juan Diego Covarrubias, donde compartirán con grandes talentos como Ana Belena y Osvaldo de León, junto con Ale Müller, Adrián Di Monte, Chris Pazcal, Martha Julia y Frances Ondiviela en los roles antagónicos