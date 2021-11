Gala Montes arremete nuevamente contra Bárbara de Regil y asegura no quiere colgarse de su fama

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego del escándalo que se generó por criticar la forma en que Bárbara de Regil cuida a sus perros, Gala Montes avivó nuevamente la polémica para asegurar que no está de acuerdo en lo que su colega expone en redes sociales y tampoco quiere colgarse de su fama.

Durante un encuentro con los medios de comunicación en la entrega de los Premios Micrófono de Oro, la protagonista de ‘Diseñando tu Amor’ arremetió una vez más en contra de Bárbara de Regil, a quien volvió a tachar de irresponsable y de tratar mal a los animales.

“Como ella dijo, un perro no es un mueble, entonces creo que, si un perro no fuera un mueble, pues no vas y lo cambias, y ella ya tiene un perro nuevo, ¿no sé si sabían?, no lo ha subido, pero ya lo tiene”, dijo.

Asimismo, respondió a quienes la acusaron de supuestamente querer colgarse de la fama de la protagonista de ‘Rosario Tijeras’, quien hace unos días compartió con sus seguidores de Instagram la muerte de su perrita.

“No tengo la necesidad. Yo no estoy buscando hacerme famosa, creo que la fama es un arma y si no se sabe utilizar pasan ese tipo de cosas y si quisiera colgarme de alguien, no lo haría de Bárbara de Regil”. Gala Montes

Y aunque destaca que admira otros aspectos de su colega, como su exitosa carrera y que ha logrado sacar adelante a su hija, confiesa que también le ha llamado la atención la forma en que expone a las personas enfermas con tal de obtener reacciones en redes sociales.

“Yo ya había visto varias publicaciones en las que ella se hace caravana con sombrero ajeno, en las que sube y expone enfermos, eso me parece lo más siniestro, porque no es la forma de hacerlo. En primera porque la ayuda no es así, no es: ‘me saco una foto dando’, cállate y ayuda”, añadió visiblemente molesta.

Y para continuar, reitera que no es un ejemplo positivo el que está dando Bárbara de Regil y menos cuanto tiene 8 millones de seguidores, en su mayoría jóvenes: ” no creo que precisamente sea un ejemplo positivo el que esté dando diciéndoles compra un perro cada vez que se te muera uno o sube una foto llorando”, agregó ante la cámara del programa ‘De Primera Mano’.

También te pude interesar:

–Bárbara de Regil responde a críticas por aparecer llorando tras la muerte de su perrita

–Gala Montes explota en contra de Bárbara de Regil tras la muerte de su mascota

–Sacan a ‘Parientes a la Fuerza’ del primetime de Telemundo tras bajo rating