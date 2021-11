Bárbara de Regil rompe en llanto por inesperada pérdida

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La famosa influencer Bárbara de Regil ha compartido a través de sus redes sociales que está pasando por un momento difícil en su vida, pues su muy querida mascota “Nala” ha perdido la vida.

En llanto y visiblemente afectada es como la actriz de la serie “Parientes a la fuerza” se ha dejado ver en varias publicaciones en su cuenta de Instagram, donde ha estado en constante contacto con sus fans, que no han dejado de estar al pendiente de la famosa.

Desafortunadamente la perrita no ha sobrevivido y ha sido ella misma quien dio a conocer la noticia al compartir una historia donde se dejó ver en lágrimas por esta triste situación, donde aparentemente la perrita fue envenenada por veneno que encontró en el jardín de la casa.

A manera de homenaje De Regil ha publicado varias imágenes en su perfil donde se le puede ver disfrutando lindos momentos junto a su amada mascota, también ha dejado un emotivo mensaje que ha enternecido a sus millones de seguidores.

“No merecías morir así , Te Extraño tanto mi nala , me duele el corazón y el pecho horrible, todavía camino pensando que vas a mi lado . Entró a la cocina , al gym y sigo esperando que entres y te sientes donde siempre . Me duermo y me faltas al lado mío”, escribió bajo el post.

Por supuesto que sus admiradores no han parado de hacerle llegar tiernos mensajes donde le han dejado sus más sinceras condolencias.

“Lo siento mucho bella. Que dolor”, “Mi Barb lo siento muchísimo!!!!!! que dolor tan Grande es una gran pena, te mando un fuerte abrazo”, “Que triste noticia, llore como si me pasará a mí. Lo siento mucho”, expresaron algunos de sus followers.

Ella se ha mostrado muy agradecida por todas las muestras de cariño y de igual forma les hace llegar un mensaje a sus fieles fanáticos.

“No es justo… Me siento muy mal , no encuentro paz. Tengo coraje , no paro de llorar , recuerdos y mucha dolor en mi corazón. Gracias por sus mensajes”, expresó la famosa.

