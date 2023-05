En ajustados leggings negros Gala Montes aparece practicando pole dance

Gala Montes lleva ya muchos años practicando pole dance, y ahora aprovechó para mostrar a sus fans sus avances. A través de sus historias de Instagram la actriz publicó un video en el que aparece usando un sostén deportivo y leggings negros, para después sostenerse del tubo y ponerse de cabeza. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La actriz mexicana protagoniza la cinta de comedia “Hasta la madre del día de las madres”, que acaba de estrenarse en Amazon Prime Video. Ella compartió una fotografía en blanco y negro que la muestra en la premiere de la película, usando un top de malla transparente y un corset con joyas. La imagen lleva hasta el momento más de 127,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Gala Montes (@galamontes)

Gala ya acondicionó un cuarto en su casa para practicar pole dance, y así lo dejó ver en varias fotos en las que posa antes de iniciar sus rutinas, usando ceñidos shorts de color rojo. El texto que escribió junto a su post fue: “Pueden observar que tengo tierra porque mis perros no me dejan hacer pole a gusto jajaja 😂 pero qué rico es hacer un ejercicio que te gusta y no forzar nada, nunca lo olvides”.

