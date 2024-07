Gala Montes expone malos tratos de su madre tras despedirla 

A pesar de su éxito en la pantalla chica, no todo en la vida de la actriz Gala Montes ha sido miel sobre hojuelas, así lo dejó saber recientemente a través de un video en el que rompió el silencio sobre el reciente despido de su madre y las razones detrás de ello. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En medio de las lágrimas, la protagonista de “Diseñando tu amor” respondió a las acusaciones que su madre realizó en su contra durante una entrevista con una reconocida revista, esto luego de tacharla como “malagradecida” por prescindir de sus servicios como manager.

Siempre frontal y sin miedo a las críticas, la joven de 23 años reveló que tomó la decisión de que su mamá ya no fuera su manager debido a sus malos tratos y privación de sus ganancias económicas desde que inició su carrera como actriz a los seis años de edad.

“Ella se quería quedar con todo mi dinero. Mi mamá tiene problemas (…) Como las cosas no se hicieron como ella quería que se quería quedar con todo mi dinero. Pero ya, estoy cansada, estoy cansada de que me esté manipulando, de que me esté extorsionado porque me lleva extorsionando ocho meses“, contó en el video que publicó desde su perfil de Instagram.

De acuerdo con la histrionisa, la actitud de su madre la orilló a alejarse de ella, pues la situación la estaría afectando a tal punto de encontrarse en un cuadro de depresión y querer atentar contra su vida.

“Llego un momento en el que dije: ‘Se acabó, se acabó, yo no voy a seguirte dando dinero, yo no voy a seguir manteniendo la casa, yo no voy a seguir manteniéndote a ti, yo no voy a seguir pagando tus operaciones, todas tus cosas porque estoy hasta aquí'”, detalló en su audiovisual. “Tengo depresión, me quiero m4tar, porque llevo una vida de un señor de 53 años y quiero vivir mi vida y quiero vivirla lejos de ti“.

Con respecto a las acusaciones de despido injustificado emitidas por su madre, Gala Montes indicó que cuando buscó independizarse le ofreció a su mamá un monto “bastante alto” a cambio de su labor durante casi dos décadas, pero ella no habría aceptado “porque quería la mitad de todo su dinero”.

La actriz culminó su mensaje diciendo que no se alejará de la actuación o el canto, pues se tratan de grandes pasiones en su vida: “De esta me paro y de las que vengan (…) Yo ya no tengo mamá”, finalizó.