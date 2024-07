Gala Montes expone a Bárbara Islas y dice que sí salieron

Gala Montes está decidida a ganar el reality show “La Casa De Los Famosos”, pero antes de ingresar al mismo compartió dos videos en los que expone que Bárbara Islas sí salió con ella en plan romántico, además de confirmar que ya no es su amiga.

Visiblemente molesta, la actriz se refirió a la entrevista en la que reveló que ella y Bárbara se gustaban: “Si ustedes ven el video, ella hasta me dice: ‘Me vas a poner el cuerno’, que no sé qué. Yo ya no siento nada. Yo desde que me pasó lo de mi mamá yo sé borrar a la gente de mi vida, y sé borrar a la gente que no necesito. No necesito a nadie que me diga que sí y luego me exponga ante todo México antes de entrar a un reality“.

Gala dice que Bárbara ya no quiere hablar del tema: “Yo no estoy diciendo mentiras…y estoy hablando con Bárbara, porque como ella no sale a hablar, porque dice: ‘Ay, tengo ansiedad’. OK, lo entiendo perfecto, pero a mí me están comiendo las redes porque tú dijiste que sí en ese momento y te arrepentiste. Se los juro que le pregunté, y si lo niegas, Bárbara Islas, qué mal p***”.

Montes se siente orgullosa de sus preferencias, pero le molesta que su supuesta ex pareja ahora niega que hubo una relación: “Entonces Bárbara me empieza a negar y dice: ‘No, es que yo soy muy coqueta’. No, no eres muy coqueta, eres bisexual, y tú me lo dijiste. No me gusta que me expongan así ante la comunidad, porque yo sí soy de la comunidad. Yo no saqué a nadie del clóset”.

En otro clip, Gala Montes contó que Bárbara Islas le presumió que Nicola Porcella quería regalarle un auto deportivo: “Me dice esta mujer que cree que todo el mundo le tira el p***. ‘No, es que Nicola me quería comprar un Lamborghini y yo le dije que no’. Ay, pen****, ¡hubieras aceptado! Pero de pronto veo que su realidad no es la misma que todos tocamos. Entonces ella dijo: ‘Me cuelgo entonces de la Gala ahorita que va a entrar al reality, y yo quedo como la mujer endiosada que todo el mundo quiere con ella y todo el mundo le quiere regalar un Lamborghini’

Gala agregó que no cree en esos comentarios de Bárbara, y que se siente decepcionada de que todo esto se haya salido de control: “A mí no me pagan ni el Uber. Hemos mantenido hombres tú y yo. ¿De qué estás hablando? Y me rechazaste. ¿Quién chin**** con los cinco sentidos encendidos va a negar un Lamborghini de ese g***? Pero (ella) prefirió hacer el escándalo conmigo”.

¿Qué fue lo que sucedió entre Gala Montes y Bárbara Islas?

Gala Montes y Bárbara Islas hicieron una aparición especial en un episodio (que todavía no sale al aire en México) del programa de comedia “Bola De Locos”. Poco después, durante una entrevista con Pablo Chagra, Gala comentó que le gustaba Bárbara; ésta, que también estaba presente, creyó que se trataba de una broma, pero después se sintió algo incómoda.

La amistad entre las actrices se fracturó debido a que Montes pensaba que Islas se mostraría abierta a dar detalles sobre que habían estado saliendo, pero no fue así. Días después Gala se aisló en un hotel, previo al inicio de “La Casa De Los Famosos”, y en transmisiones en vivo por Internet contestó las preguntas formuladas por sus seguidores.

