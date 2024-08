La mamá de Gala Montes la defiende de los ataques de Sabine Moussier

Gala Montes es una de las participantes más populares en “La Casa De Los Famosos México 2”, pero también de las más atacadas por los integrantes del “Equipo Tierra”. Recientemente un comentario que hizo sobre ella Sabine Moussier generó todo tipo de mensajes en las redes sociales, y ahora Crista Montes, la mamá de la actriz, habló al respecto.

“LCDLFM 2”: Gala discute fuertemente con Adrián

Entrevistada a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Crista reaccionó ante lo que dijo Moussier: “No me agrada la postura de esa habitación (Tierra). Yo me llevo pesado, y me aguanto, pero tampoco se vale llevarse y no aguantarse. ¿Por qué (Sabine) no se mete conmigo? Aparte sabe perfectamente que todo México la está viendo. Aquí estoy, y no me rajo. ¿Por qué usa esas palabras? Ahora, con mi hija no se mete nadie ¿eh? Si viene un ferrocarril, me pongo; no me voy a poner a Sabine. No me hagan enojar, porque voy a decir más peladeces. ¿Cómo se mete con ella? Y así sea Adrián Marcelo y el que sea. Mariana (Echeverría) juega feo, pero no se mete con ella. De alguna manera puso un alto ¿no?”

“LCDLFM 2”: Se exponen los romances en la “noche de cine”

La señora Montes elogió a su hija por la forma en la que ha enfrentado los ataques de Marcelo: “Se me hace muy poco hombre al decir lo que está diciendo. De Gala se me ha hecho una forma inteligente de contestarle, muy valiente. Me siento orgullosa de mi hija, es una mujer muy fuerte, muy inteligente y ha actuado muy bien, ha reaccionado muy bien, y la verdad ha sido ejemplo a seguir”.

Los reporteros también cuestionaron a Crista Montes sobre la enfermedad de Gala. “La entiendo, tiene depresión y está medicada. Entiendo por lo que debe de estar pasando y trato de comprender. Yo no tengo esa enfermedad y trato de comprender. El año pasado empezó a ir a terapia y la diagnosticaron”.

Crista está distanciada de Gala desde hace meses, pero ha seguido atentamente lo que ha pasado en “La Casa De Los Famosos México 2”. Ella confía en que tarde o temprano habrá un acercamiento entre madre e hija: “Esperemos que lo compongamos. En eso estoy. También hay que entender que tiene 24 años, se puede enojar, va a decir mil cosas, y estábamos enojadas y esperemos que este aislamiento que tiene sirva para componer las cosas. Estoy poniendo todo de mi parte. Soy la mamá, y tarde que temprano se tiene que reconciliar conmigo”

¿Qué dijo Sabine Moussier acerca de Gala Montes?

Durante una plática nocturna, los miembros del “Equipo Tierra” dieron su opinión sobre Gala Montes. Luis Potro Caballero dijo que era “un p***** animal salvaje que creció como una enredadera, así en la calle, en la banqueta”; Adrián comentó que la mamá de la actriz “no le dio valores, no le dio estructura, porque se dedicó a explotarla”. Mariana les advirtió que tenían que cuidar su vocabulario, pero Sabine fue más allá, al decir que Montes había salido de “la escuelita de las prostitutas”, lo cual generó muchas críticas en las redes.

Sigue leyendo: