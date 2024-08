“LCDLFM 2”: Ricardo y Gomita fallan a propósito en el juego de líderes

A pesar de que en “La Casa De Los Famosos México 2” hubo un acuerdo entre los equipos Mar y Tierra para evitar conflictos durante esta semana, las estrategias siguen, y ahora se descubrió que Gomita y Ricardo Peralta fallaron a propósito en el juego para elegir a los líderes.

“LCDLFM 2”: Los habitantes disfrutan la segunda “noche de cine”

Durante la gala del martes, todos los habitantes de la casa vieron un video en el que se muestra que Torpecillo y Gomita se dejan ganar en la prueba, consistente en memorizar pares de productos que se encuentran dentro de lockers. Al perder el juego, ellos beneficiaron a su equipo (Mar), que finalmente fue el ganador, con la dupla de Sian Chong y Sabine Moussier.

“LCDLFM 2”: Sabine y Sian son los líderes en la semana 4

El caso de Gomita (cuyo verdadero nombre es Aracely Ordaz) fue muy particular, porque hacía equipo con Gala Montes (del equipo Mar). La influencer y Ricardo acudieron a su cuarto para informar a Adrián Marcelo, Agustín Fernández y Mariana Echeverría que su plan había sido exitoso, pero también eso quedó registrado en el video que La Jefa presentó a los inquilinos.

Al haber sido descubierto en su estrategia, Peralta dijo: “A ver, les aviso, yo sí no me aprendía nada. Y que lo sepan, porque era parte de mi estrategia. Yo dije: ‘¿De qué me sirve a mí que luego compitamos él (Arath de la Torre) y yo? No quiero. Mentalmente yo decía: ‘No me acuerdo cuál’. Yo estoy hablando por mí”.

La estrategia de Gomita no dejó nada contenta a Gala, pues horas antes habían estado platicando amigablemente. La actriz, molesta, le dijo: “La gente lo está viendo. No jugaste derecho”. Pero Ordaz siguió defendiendo el motivo de sus acciones.

Minutos después todos se habían calmado, pero Gala Montes regresó para decirle a Gomita que le desilusionó lo que hizo: “Goma, pintas el cabello muy chin***, te agradezco, esto es muy aparte de lo que sea que quieran provocarnos ahorita. Espero que hayas jugado por tu equipo, pero yo no sé si haría lo mismo, porque yo sí tenía la ilusión. Me rompió el corazón lo que dijiste y que tú estuvieras jugando por otro lado, porque sí tenía la ilusión de subirme a la suite y platicar contigo”. Sonriendo, Adrián únicamente dijo: “30 segundos de video bastaron para romper dos días de arreglos”.

