“LCDLFM 2”: Los habitantes disfrutan la segunda “noche de cine”

“La Casa De Los Famosos México 2” va en su cuarta semana, pero aún no surge alguna pareja entre los habitantes, lo cual quedó demostrado en los videos que se presentaron durante la segunda “Noche de cine”, que divirtió a los inquilinos, pero ya no causó tanto furor como la anterior.

Anel Noreña enfrenta a Shanik Berman por lo que dijo en “LCDLFM 2”

La primera “película” mostró las desventuras de Gomita, quien durante su estancia en la suite del líder hizo todo lo posible por iniciar un romance con Agustín Fernández. Una noche le confesó su interés, pero el argentino simplemente la tomó de la mano y le dijo “Gracias Gomi“, lo cual provocó risas entre los espectadores.

“LCDLFM 2”: Sabine y Sian son los líderes en la semana 4

El segundo video -titulado “Fresa y Chocolágeno”-, fue más sorpresivo, y se basó en las muestras de afecto entre Sian Chong y Sabine Moussier, desde cuando éste le bailó durante la primera fiesta temática, hasta su estancia esta semana en la suite. La actriz considera al cubano como un hermano menor, pero por momentos las insinuaciones de éste suben de tono.

Al final, los cuatro involucrados en las “películas” no hicieron comentarios, pero reían nerviosamente. Odalys Ramírez y Diego de Erice, conductores de las galas semanales, no prometieron otra “noche de cine”, pero Arath de la Torre se mostró desilusionado y dijo: “Oigan, los casados no podemos hacer casting. No, a mí se me hace injusto, siempre los mismos protagonistas. Ya estamos hartos, parece telenovela”.

Sigue leyendo: