LCDLFM 2: Gala le dice a Adrián que es “un pésimo ejemplo para la sociedad”

Generalmente, en “La Casa De Los Famosos México” se lleva a cabo un “posicionamiento” antes de expulsar a un habitante, pero la noche del domingo todos los participantes estaban nominados (como castigo por hacer un complot), por lo que hubo un “sinceramiento”, en el que Gala Montes le dijo a Adrián Marcelo que es “un pésimo ejemplo para la sociedad”.

“LCDLFM 2”: Arath tiene una fuerte discusión con Adrián

En el patio de la casa cada uno de los nominados debía elegir a una persona, para decirle: “Estoy aquí y quiero que te vayas por…” Poco a poco fueron expresando sus opiniones Arath con Mariana, Ricardo con Mario y Agustín con Briggitte, pero el momento más tenso llegó cuando Gala pidió hablar con Adrián.

“LCDLFM 2”: El equipo Tierra resiente la salida de “Potro”

“Estoy aquí y quiero que te vayas de la casa por lo que sucedió el lunes”, dijo la actriz. “Las cosas se subieron de tono. Creo que viste a una persona herida y la quisiste herir aún más, y no quiero que lo vuelvas a hacer, y creo que eres un pésimo ejemplo para la sociedad”. Marcelo contestó: “Me voy a abstener por respeto a mi madre, a mi esposa, a ti te ofrezco nuevamente una disculpa por lo que sucedió, y nada. Espero que podamos convivir de mejor manera si es que nos quedamos los dos”.

Luis Potro Caballero pidió hablar con Gala, y le dijo: “Creo que esta última semana has estado rompiendo con la armonía de la casa. Yo te conozco. Creo que ha cambiado tu energía para conmigo”. Pero ella no se contuvo al reaccionar a esos comentarios: “He visto tu trabajo, y sé cómo eres. No te conozco, y tú no me conoces ni tantito, y no me vas a conocer. No vas a tener esa fortuna”. Lo que Potro no imaginaba era que minutos después él resultaría el tercer expulsado del reality.

