“LCDLFM 2”: Sian Chong critica a Wendy Guevara, y ésta responde

Las fiestas en “La Casa De Los Famosos México 2” provocan que los participantes hagan comentarios polémicos, ignorando que nada escapa ante las cámaras. El viernes pasado Sian Chong halagó mucho a Ricardo Peralta, resaltando su preparación y que sabe varios idiomas. Pero también se refirió a Wendy Guevara, la ganadora de la primera temporada del reality.

En la conversación, el actor cubano le comentó a Torpecillo que su personalidad era muy diferente a la de Guevara: “No quiero decir nombres. Seguramente te imaginarás a alguien que puedo estar infiriendo. Yo que más o menos vi algo en tele, hace un año, sí es más…eso. Nada más”. Peralta no entendía muy bien a quién se refería Sian, y tras preguntarle, éste le dijo: “(A) tu comadre”.

Todo eso llegó a oídos de Wendy, quien publicó en su cuenta de Instagram un largo video en el que reacciona ante los comentarios de Sian Chong: “Miren, a mí me encantan los problemas, y todavía me buscan el hocico…Este muchacho cubano…un día nos lo encontramos en un antro gay allá en Cuba. Yo nunca lo había dicho porque ¿qué tiene? Todos pueden ir a antros gays. Yo me lo encontré en un antro gay. No voy a decir cómo, ni qué estaba haciendo ni nada, porque uno no puede sacar del clóset a las personas, hasta que ellos lo decidan.

“Dice ayer que…bueno, le dijo a Ricardo: ‘Qué bueno que entraste tú, porque ya ves que el otro año la otra persona, la que estuvo aquí, es una persona que no está preparada, Tú sí hablas varios idiomas, tienes estudios’. Quiero decirle al muchacho, y cuando salga yo se lo voy a decir, que en México muchas personas a veces no tenemos oportunidades de estudios, porque nacemos y crecemos en lugares de bajos recursos, por cosas de la vida”.

Poco a poco los comentarios de Wendy hacia Sian Chong fueron más directos: “El chico pues viene de otro lugar a conseguir trabajo aquí, pero deberías de informarte a qué lugar vas a ir a vivir. Hablo por la gente que ve la televisión. Ellos son los que ven cuando tú sales en algún papel. En ese caso el tal Sian, que yo ni lo conocía, debería de checar eso antes de abrir el hocico. Por esas personas tú tragas. Tú tragas aquí en México. Le mando muchas bendiciones. Obvio no va a ganar “La Casa De Los Famosos”, obvio es un mueble y nadie lo quiere, por hipócrita, y de eso me encargo yo”.

Finalmente, Wendy Guevara dijo que Sian no sabe hacer nada: “Nada más está de conveniencia, a ver con quién puede hacer equipo, doble cara. Nos has dejado ver tu personalidad, al punto de “nada que ver”. No tienes chiste, no tienes gracia, solamente tienes ojos bonitos, y es lo único que sabe hacer el muchacho. Yo tan siquiera podré ser un payaso, pero más vale sacarle la sonrisa a una persona; es más difícil que lo que hace él. Ser aburrido, ser un mueble dentro de la casa me repugna. A México no le gusta lo que está haciendo”.

