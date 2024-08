Poncho de Nigris muestra su apoyo al “Cuarto Mar” de “LCDLFM 2”

La discusión que hubo la noche del 5 de agosto entre Adrián Marcelo y Gala Montes en “La Casa De Los Famosos México 2” tuvo un fuerte impacto en el público, y ahora Poncho de Nigris, quien fue uno de los finalistas en la primera temporada de ese reality show, quiere armar una estrategia para que el “Cuarto Mar” (integrado por Arath de la Torre, Briggitte Bozo, Mario Bezares, Karime Pindter y Montes) llegue a la final.

En un video de TikTok, Poncho se mostró en contra del “Cuarto Tierra”, y dijo: “Recuerden apoyar a los divertidos, a los de buen corazón. Este es un fenómeno que acaba de suceder, que pasó con el team Infierno. Nosotros éramos muy divertidos, y buenos estrategas y todo, pero todo a su tiempo. Equilibrio; aquí es pura guerra. Pero la gente que apoyaba a team Infierno, y todo el team infierno, Nicola (Porcella), Wendy (Guevara), yo, Apio (Quijano), Emilio (Osorio), todos estamos apoyando al Cuarto Mar, y vamos a hacer un movimiento para sacar uno por uno a los de Tierra. ¿Por qué? Porque queremos ver gente de buen corazón. Ya basta de abusos, queremos ver diversión, queremos ver entretenimiento”.

El mensaje de De Nigris fue también dirigido a Marcelo, Mariana Echeverría, Gomita, Sian Chong, Ricardo Peralta y Sabine Moussier: “La inteligencia y las estrategias tienen que ser a su tiempo, no todo el día y toda la noche y tirando veneno. Eso es lo que traen en sus corazones. Eso es. No es un personaje, no es un juego, no es nada. No es humor. Eso es lo que llevan en sus corazones”.

En otro clip, Poncho anunció que junto con sus seguidores llevará a cabo una estrategia en las redes sociales para que el Cuarto Mar llegue hasta la final de “La Casa De Los Famosos México 2”: “Les quería pedir un favor, ya que me anda reventando por apoyar a los buenos, que los vamos a llevar a la final. A ver si pueden subir este video a TikTok, y que toda la gente se venga a seguirme en Instagram para poder hacer los en vivo ahí y hacer las estrategias. Todo el team Infierno apoya a Mar, porque se convirtieron en los más fuertes, repitiendo el fenómeno de la temporada pasada. Bendiciones”.

Poncho de Nigris ha expresado que no le caen bien ciertos integrantes del “Cuarto Tierra”, como Adrián Marcelo y Ricardo Peralta; de este último dijo que le parecían “insoportables” las caras que hacía, y no aprobó la actitud que Torpecillo tuvo con Mario Bezares en el primer día de “posicionamiento”.

