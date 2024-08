Anel Noreña enfrenta a Shanik Berman por lo que dijo en “LCDLFM 2”

Los supuestos hechos que narró Shanik Berman durante su estancia en “La Casa de Los Famosos México 2” han sido cuestionados por familiares y amigos de las personas que mencionó. Una de las afectadas fue Anel Noreña, ex esposa del cantante José José, y ahora la periodista tuvo que pedirle disculpas por lo que dijo en el reality show.

“LCDLFM 2”: Shanik Berman es la segunda expulsada

Durante un bautizo al que acudieron las dos, Anel enfrentó a Shanik, recordándole los polémicos comentarios: “Lo que dijiste de que yo había dicho que él era impotente no puede ser”. Berman intentó justificarse y dijo: “No, es que yo lo dije mal. Lo que dije es que no sabía cómo (Anel) se quedó embarazada porque José José tomaba tanto que a veces no podía”.

“LCDLFM 2”: El esposo de Shanik Berman habló

Noreña insistió en que ella nunca reveló esos detalles de El Príncipe de la Canción: “No, pero fue lo que yo oí. No, yo no puedo haber dicho eso. Yo quiero nomás que te retractes”. Berman agregó: “Bueno, me lo dijiste en algún momento de enojo, seguramente”.

Finalmente, Shanik Berman se disculpó con Anel Noreña: “Le pido perdón a Anel porque no debí decir lo que dije, no le hice bien a nadie, no me hice bien a mí. No le hice bien a José José, que siempre fue bueno conmigo, y sobre todo, no le hice bien a Anel, que siempre ha sido amorosa conmigo y generosa. ¿Te has dado cuenta que me la paso pidiendo perdón? Algo está mal conmigo”.

¿Qué fue lo que dijo Shanik Berman de José José?

Durante una de las muchas pláticas que tuvo con los integrantes de “La Casa De Los Famosos México 2”, Shanik contó una historia en la que supuestamente el cantante la mencionó: “Un día llegó José José al programa de Chucho Gallegos, y durante la entrevista le dijo: ‘Por esta mujer me divorcié de Anel’, y yo le pregunté por qué. (Él) dijo: ‘Porque ella escribió una nota en la que decía que Anel afirmó que yo era impotente, y que no sabía ni cómo le había hecho el hijo’. Mi fuente fue Anel”.

