Andrea Legarreta llama “psicópata” a Adrián Marcelo

La conducta de Adrián Marcelo, participante en “La Casa De Los Famosos México 2”, ha generado polémica e innumerables críticas. Algunas han sido de personajes famosos, y ahora Andrea Legarreta, conductora del programa “Hoy”, dio su opinión acerca de las acciones del regiomontano en el reality show, refiriéndose a él como un “psicópata”.

Legarreta y sus compañeros conductores presentaron el “sinceramiento” que se llevó a cabo en la casa la noche del domingo, pero al término del video que mostraba a Marcelo exponiéndole a Arath de la Torre las razones por las que según él debe ser expulsado, Andrea comentó: “Quiero decir que como público este tipo genera un shock y una indignación y una frustración, por lo que es capaz de decir, y la manera de amenazar, diciendo “yo no tengo nada que perder”, (y) “vamos a sacarlo con un infarto en ambulancia”.

Refiriéndose a De la Torre, quien es su amigo desde hace muchos años, la conductora reconoció la gran paciencia que éste ha tenido hasta ahora en la competencia: “Arath, de por sí el amor que le tenemos, la admiración, porque sabemos su historia, que como cualquier ser humano ha tenido etapas difíciles, y a veces decisiones tal vez en donde ha reaccionado fuertemente. Es increíble el trabajo que ha hecho con él mismo. La prudencia, la paciencia para no partirle el hocico a semejante psicópata; o sea, de verdad es increíble y frustrante ver lo que es capaz de hacer este tipo”.

En sus historias de Instagram, la conductora escribió un mensaje de apoyo para su compañero del programa “Hoy”: “Eres GRANDE!! Qué ejemplo de inteligencia emocional ante semejante bajeza!!! Ahí está la diferencia ante la clase de ser humano que eres y la falta de “humanidad”, bondad y empatía de otros!! Tú sigue creciendo y sacando lo mejor de ti frente a lo peor de otros…Orgullosos estamos de ti amigo!!! Vamooooos!!”

¿Qué fue lo que dijo Adrián Marcelo, que enfureció a Andrea Legarreta?

Durante el “sinceramiento”, Adrián Marcelo eligió a Arath de la Torre para decirle por qué cree que debe ser expulsado de “La Casa De Los Famosos México 2”. Viéndolo de frente, comenzó así: “Estoy aquí y quiero que te vayas por pura empatía. Es difícil cuando se te cae un ídolo. En la parte laboral siempre te admiraré, pero conocerte en el plano personal me ha decepcionado profundamente. Tú estudiaste dos años para ejercer de actuación, yo estudié cinco años la carrera de Psicología para saber quién eres verdaderamente, y lo que veo es que eres una bomba de tiempo. El viernes casi sufres un infarto donde estás conteniendo lo que está pasando. Tus idas al confesionario, sabrá Dios a qué, son cada vez más constantes; tus aislamientos, ni hablar de ellos, y constantemente tienes que cerrar los ojos para contenerte de expresar lo que verdaderamente eres”.

Marcelo continuó con sus argumentos: “A lo que voy es: me habían hablado mucho de tener cuidado sobre tus actitudes iracundas, coléricas y sobre el difícil manejo del enojo que tienes. No había querido creer en eso, pero lo que has hecho, la incongruencia…son sólo una muestra de lo manipulador que eres, y creo que estás sufriendo. En el fondo me atrevo a asegurar que estás sufriendo, y por empatía me gustaría que estés donde debes estar: con tus seres queridos, ya no teniendo estos tics, que sinceramente ponen en peligro no sólo a tu persona, sino a otros en la casa. Me das miedo, me produces un poco de tristeza, y perdón por lo que voy a decir, pero hasta lástima”. Cuando La Jefa le preguntó a Arath si tenía algún comentario, éste respondió: “No tengo nada que decir”.

