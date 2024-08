“LCDLFM 2”: Mariana le reclama a Arath por despreciar su comida

“La Casa De Los Famosos México 2” cuenta con cuatro nominados esta semana: Mario Bezares, Briggitte Bozo, Arath de la Torre y Mariana Echeverría, pero esta última comenzó a quejarse en la cocina porque supuestamente había escuchado al conductor del programa “Hoy” quejarse de la comida que prepara.

Ante otros habitantes de la casa, Echeverría dijo: “Aprovechando que están aquí muchos, la verdad es que yo les hago la comida con el corazón, y con el alma…a mí me duele mucho en el corazón…Ayer escuche a Arath diciendo que ‘la pasta mugre’ que se comió ayer o algo así. A ti te escuché (decir) que esto sí estaba rico a comparación de mi pasta. La verdad, si no te gusta, no pasa nada”.

De la Torre siguió cocinando y, con la tranquilidad que lo caracteriza, le dijo a Mariana: “Yo no dije eso. Y nos queda clarísimo y (estamos) agradecidísimos, y lo has hecho muy bien. Pero para nada sería capaz de decir (eso). Creo que lo entendiste mal”. Ella siguió insistiendo varias veces, hasta que preguntó: “¿Estás seguro que no? Bueno, a lo mejor lo escuché mal de tu boca”.

Mario se unió a la plática y tranquilizó a Echeverría: “No tengo ninguna bronca con tu comida…encantado de la vida, y te lo dije claramente: Sé que es tu ocupación, tu terapia, y por eso no me meto”. Agustín Fernández, Adrián Marcelo y Ricardo Peralta permanecían en silencio.

Mariana planeaba hacer públicamente su reclamo, ya que horas antes les comentó a Agustín, Gomita y Sian Chong lo que supuestamente había escuchado, pero de una manera mucho más agresiva: “Y yo al p*** que le voy a romper la m**** es al pen**** de Arath. ‘Esto sí es comida rica, no la pasta que me comí hace un rato’. Lástima que está nominado esta vez, porque si no…que vaya a ch***** a su madre. Que coma aire el pen****, a ver quién le vuelve a hacer de comer”.

Tras decir eso, Mariana regresó al jardín, donde se llevaba a cabo la fiesta temática. Ella comenzó a colocar en recipientes la comida sobrante del convivio, mientras Briggitte Bozo y Karime Pindter (las únicas que todavía se encontraban celebrando) vigilaban muy bien sus acciones.

