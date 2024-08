“LCDLFM 2”: Gomita dice que si sale, será por Cecilia Galliano

Esta semana los nominados en “La Casa De Los Famosos México 2” son Arath de la Torre, Briggitte Bozo, Mario Bezares (del Equipo Mar), Mariana Echeverría y Gomita (del Equipo Tierra), pero esta última expresó su preocupación por resultar expulsada el domingo. Según ella, un factor que influiría en los votos del público para su salida de la casa sería el conflicto personal que tiene con Cecilia Galliano desde hace años.

“LCDLFM 2”: Ricardo y Gomita fallan a propósito en el juego de líderes

Tras anunciarse las nominaciones el miércoles, los integrantes del cuarto Tierra se reunieron para hablar sobre el tema. Como Sabine Moussier es la líder esta semana, puede salvar a alguien (si es que nadie le roba ese beneficio en una prueba el jueves), por lo que Mariana dijo: “Mándenme a mí, voy a regresar”, pero Gomita preguntó: “¿Y si nos pasa lo mismo que a Potro?”

“LCDLFM 2”: Adrián dijo que recibe “gomitas”

Echeverría está confiada en que puede salvarse de la expulsión, pero Gomita comentó que la carrera de Mariana podría ser algo decisivo para que el público la salve. “Siento que ella tiene más tiempo en la empresa (Televisa) y podrían regresarla mejor que a mí, porque yo tengo el conflicto con (Galliano) allá afuera”.

A lo que la youtuber se refiere es a los problemas que tuvo en 2014 con Cecilia, quien conduce las post galas del reality en la plataforma Vix. Ambas trabajaron en el programa “Sabadazo”, en el que surgió el escándalo por la pérdida del anillo de compromiso de Galliano, en el que fue expuesto Alfredo Ordaz Campos “Lapizito”, hermano de Gomita.

Tras ese comentario, Adrián Marcelo y Agustín Fernández mostraron su apoyo a Gomita y dijeron: “Con todo respeto, Cecilia no pesa nada. No creo que tenga injerencia en algo tan grande”.

Finalmente, el público será el que decida quién es el cuarto expulsado de “La Casa De Los famosos México 2” este domingo, pero el problema de “Sabadazo” agobia a Gomita desde antes de que entrara al reality, como se puede ver en un video que grabó hace un mes, en el que dice: “Mándame la bendición, porque no quiero salir antes, porque si no, me voy a topar con gente que no quiero ver en ViX“.

Sigue leyendo: