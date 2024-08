Andrea Legarreta reacciona a las críticas de Mariana Echeverría

Ante los comentarios que hicieron integrantes del Equipo Tierra en “La Casa De Los Famosos México 2” sobre el programa de televisión “Hoy” y Arath de la Torre, la conductora Andrea Legarreta, gran amiga del actor, dio su opinión, resaltando que Mariana Echeverría y Agustín Fernández deberían mostrarse agradecidos de que en el matutino se les dio espacio.

Entrevistada para EBN, Legarreta dijo: “La verdad me parece muy triste. Creo que (Mariana y Agustín) son dos personas que han sido tratadas con mucho amor en el programa, con mucho respeto, en tiempos incluso que tal vez para ellos no han sido muy buenos. Aquí se les ha apapachado a todos”.

Andrea desmintió lo que dijeron Echeverría y Fernández, acerca de que nadie soporta a De la Torre: “Yo quiero pensar que a veces…con tal de ensuciar a una persona se están llevando como a todos también. Me parece injusto. Ahora, dijo “Andrea”, pero somos tres Andreas (en el programa) ¿no? Yo te puedo asegurar que eso de que no lo soportamos no es verdad. Y tan claro está, que dos días antes yo estaba sacando las garras para defenderlo y para protegerlo y para hablar bien de él”.

La conductora reconoció la paciencia que ha tenido Arath con otros participantes en el reality show, como Adrián Marcelo y Ricardo Peralta: “Yo lo quiero muchísimo, lo admiro, y ahora lo respeto mucho más, después de esta prudencia y esta paciencia que ha tenido, esta inteligencia emocional que ha sido evidente”.

Andrea dijo que esos ataques exponen algo totalmente falso. “Yo no me siento agredida en el sentido de que esté Mariana diciendo mentiras, pero sí que a ellos dos se les ha tratado muy bonito en el programa. Uno tiene que ser agradecido, saber valorar también, saber agradecer qué es lo que hace la gente, de qué manera te apoyan. Es decepcionante, sin duda”.

¿Qué dijeron en el cuarto Tierra acerca de Arath de la Torre?

Durante una reunión en el cuarto Tierra, Mariana, Adrián, Ricardo y Agustín criticaron duramente a Arath de la Torre, y en un momento de la conversación Echeverría dijo: “A ver, aguántalo tú 10 años de programa”. Eso generó todo tipo de comentarios en redes sociales.

La productora de “Hoy”, Andrea Rodríguez, recurrió a su cuenta de X (antes Twitter) para publicar un mensaje en el que, aunque no mencionaba nombres, era fácil interpretar que va dirigido a Mariana y Agustín: “Ser invitado del programa es un privilegio. Por este espacio han desfilado estrellas nacionales e internacionales durante más de 26 años. Qué lástima ver expresiones de burla de personas que lo único que tuvieron de nosotros fue apoyo. Ni modo, caras vemos”.

