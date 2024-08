La mamá de Gala Montes arremete contra Adrián Marcelo

La noche del domingo Gala Montes se salvó de ser expulsada en “La Casa De Los Famosos México 2”, pero poco después Adrián Marcelo criticó que no había estudiado para ser actriz. Ahora Crista Montes, la mamá de Gala, recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un video en el que reacciona a los comentarios del regiomontano.

Visiblemente molesta, la señora Montes dijo: “Buenos días. Me levanto con la idea de que ya ganamos, de que Gala ganó ayer. Se salvó. ¿Y me ponen este video de Adrián Marcelo? ¿De que si ‘su mamá la llevaba al antro’? Pero ¿qué clase de gente es esta? A Adrián Marcelo le voy a aclarar su pin*** antro, estúpido. El antro era el bungee de Acapulco, donde salíamos a dar la vuelta y llegábamos a las 10 u 11 de la noche de regreso a la casa. Meterse a un restaurante donde la gente sale a tomarse una copa para pasar la tarde, para ver cómo se aventaban del bungee un ratito, tomar una piña colada y de regreso a la casa.

“Ese era tu antro, imbécil. Y la niña iba conmigo precisamente para que no le pasara lo que a ti te pasó, porque tu mamá te dejaba con la sirvienta, estúpido. Porque tu mamá sí no te supo cuidar. Porque por eso tuviste ese abuso de la sirvienta, la tenías metida en la casa”.

Crista se refiere a una entrevista que Adrián dio a Yordi Rosado el año pasado, en la que relató las experiencias que tuvieron él y sus hermanos con una sirvienta cuando eran niños: “Recuerdo que tuvimos una empleada doméstica que, es difícil, se habla de abuso, o sea, abusaba psicológicamente de nosotros cuatro. Esta chica se llamaba Elvia, que de entrada nos contaba historias que no eran apropiadas…No te voy a mentir, fue mi despertar sexual. No tuve relaciones, pero me acuerdo que en algún momento yo tengo imágenes mías como que encima de ella en una silla. Pues yo era un niño. Está fuerte, porque es un abuso”.

La mamá de Gala Montes dijo no tenerle miedo a Marcelo: “Tú juegas demasiado bajo y te burlas de eso. Bueno, pues yo también me burlo de lo que te pasó a ti, imbécil. Estás jugando demasiado bajo, ¿no crees? Ahora, a mí no me das miedo ¿eh? Tengo 55 años y me he metido con gente más corriente que tú. A mí no me vas a apantallar, semejante psicópata de m*****. Hoy hiciste que me levantara ya de malas”.

Crista siguió cuestionando que la gente siga refiriéndose a “La Casa De Los Famosos México 2” como un juego, y se preocupó de que no se han tomado medidas después de que la Secretaría de las Mujeres reprobara los actos de Adrián Marcelo. “Ahora, para mí esto ya no es un juego, señores. Esto es pura violencia. Yo no sé para ustedes, pero para mí este señor está haciendo pura violencia. La Secretaría de las Mujeres ¿qué hace? El siguiente fin de semana ¿qué sigue?”

En otro clip, Montes agradeció a Arath de la Torre (quien también participa en el reality show) el tratar bien a su hija. “Déjenme decirles que no hay nada más valioso en este momento que Arath junto a Gala. Yo quiero agradecerle mucho a Arath, porque le está enseñando a Gala ese maravilloso programa que yo tanto quise que lo aprendiera”.

¿Qué fue lo que dijo Adrián Marcelo que molestó a Crista Montes?

Durante una plática con sus compañeros del cuarto “Tierra”, Adrián Marcelo criticó que Gala Montes no tenga preparación académica en el campo dramático. El comediante volvió a mencionar que estudió la carrera de Psicología: “Cierto, yo tengo una licenciatura y un posgrado, usted ni siquiera cursó en el CEA (Centro de Educación Artística de Televisa) ni en una escuela de actuación. Pero cuando (Gala) me dice que su mamá la llevaba a los 6 años al antro, ya entiendo todo de por qué se le presentan oportunidades”.

