“LCDLFM 2”: Sabine Moussier es la quinta expulsada

Sabine Moussier fue el quinto participante expulsado de “La Casa De Los Famosos México 2“; con ello, la competencia de los equipos Mar y Tierra se nivela en cuanto a integrantes, pues ahora cada uno cuenta con cinco.

Desde que fue anunciada su nominación (junto con Arath de la Torre, Gala Montes y Mario Bezares) la actriz presentía que sería eliminada, como lo dejó ver en varias ocasiones cuando le hablaba al público desde la casa. La noche del domingo Sabine tuvo un fuerte “posicionamiento” con Briggitte Bozo, y después pasó al cuarto de nominados. Mario y Arath fueron los primeros en ser salvados, por lo que Moussier y Montes quedaron como las probables expulsadas.

Sabine y Gala fueron al jardín, para luego ocupar la tan temida “cabina giratoria”. Montes se salvó y regresó a abrazar a sus compañeros, mientras que los integrantes del Equipo Tierra permanecieron serios, pero acudieron a felicitarla por quedarse una semana más.

Minutos más tarde hubo un enlace con los inquilinos. Acompañada de Galilea Montijo, Sabine se despidió de sus 10 ex compañeros diciendo: “Los amo. Fue un honor cada día, cada minuto. Se me parte el alma, pero también está que reboza de emoción. No tienen una idea de la tranquilidad que siento de estar aquí afuera. Yo no le quiero entrar a los cocolazos, porque vienen muy duros. Respétense, ámense, no luchen como pirañas. Los amo mucho, de verdad. Una flor no puede florecer en un pantano, me lo acaban de decir. Y voy con mis flores, donde sí pueden florecer junto conmigo. Los amo”.

El próximo miércoles se anunciarán nuevos nominados en “La Casa De Los Famosos México 2”; ahora el objetivo principal del Equipo Tierra es Adrián Marcelo. Tras la salvación de Gala, Arath dijo: “Ese hijo de **** se las va a ver con las mujeres allá afuera. No sabe la que le espera”.

