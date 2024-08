“LCDLFM 2”: Adrián Marcelo admite que entró “con palancas” a la universidad

Adrián Marcelo sigue dando sorpresas en “La Casa De Los Famosos México 2”; ahora reveló que su padre lo ayudo “con palancas” a ingresar a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) para estudiar Psicología.

Durante una plática con Sian Chong en el cuarto “Tierra”, el comediante dio detalles sobre los exámenes que presentó para cursar la carrera. “Yo solicité una cita. Hay carreras, sobre todo en el área de salud, que aunque vayas y pagues en el TEC (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey) no tienen las prácticas, no tienen los maestros. Tienes que hacer un examen, que en este caso es por puntos de conocimiento, que ahí me fue muy bien, pero en Piscología también te pedían un examen psicométrico, en el cual arroja si tienes el perfil, entonces (es) otro filtro, porque muchos aplican”.

Marcelo quiso saber los resultados de ese examen, el cual no aprobó: “Y yo solicito una entrevista, ahí con una palanca para ver por qué no me habían aceptado. Yo quería entender eso, y resultó que en el examen, la prueba, arrojaba que yo era propenso a sufrir o a tener cambios en el estado de ánimo. Pues bueno, era un filtro, y de pronto mi papá, con palancas, a través de un contacto, pudo hacer que yo entrara”.

Tras esas declaraciones, en TikTok han surgido comentarios como: “Es obvio que no tenía ni tiene el perfil”, “Inestabilidad emocional, ahora todo tiene sentido” y “Por eso no pasó el examen, ¿cómo un loco lo iban a poner a tratar personas?”

Adrián Marcelo estudió -mas nunca ejerció- la carrera de Psicología

Antes de ser youtuber, conductor y empresario, Adrián Marcelo estudió Psicología en la UANL. También cursó un posgrado en Negocios Internacionales y un diplomado en Programación Neurolingüística. Durante una polémica discusión que tuvo con Gala Montes en “La Casa De Los Famosos México 2”, dijo: “¿Entraste a un juego deprimida, en serio? ¿Con diagnóstico entraste a esta casa? No te aguantas, por eso te tienen que llamar allá para darte su cerealito. Te faltó niñez, estás enferma, no deberías de estar aquí”.

Días después, durante un “posicionamiento”, el regiomontano se dirigió a Arath de la Torre y le dijo cuánto tiempo se había pasado estudiando la carrera: “Tú estudiaste dos años para ejercer de actuación. Yo estudié cinco años la carrera de Psicología para saber quién eres verdaderamente. Y lo que veo es que eres una bomba de tiempo”.

En una entrevista que dio hace tiempo, Adrián confesó que nunca ha ejercido como psicólogo: “Empiezo a hacer mis prácticas en el Hospital Muguerza, y ahí es cuando me doy cuenta que jamás quiero crecer o al menos convertirme en director de Recursos Humanos. No porque no estuviera dispuesto al sacrificio, simplemente no me apasionaba tanto lo que era la labor de oficina, del capital humano, como le llaman”. Marcelo fue despedido y, por lo tanto, sus prácticas profesionales quedaron inconclusas, cuando la directora del área notó que él estaba bajo los efectos de sustancias que había consumido un día antes, al acudir al festival musical Hellow Fest.

