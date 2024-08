“LCDLFM 2”: Adrián Marcelo considera que ha sido injusto con Briggitte Bozo

La actitud de Adrián Marcelo con Briggitte Bozo durante las primeras tres semanas del reality “La Casa De Los Famosos México 2” era distante, y en sus reuniones con los integrantes del Equipo Tierra no paraba de criticarla. Tras la expulsión de Mariana Echeverría, el comediante ha tenido una interacción mucho más cordial con la actriz.

Marcelo, a quien le han fallado una y otra vez sus estrategias con la salida de varios miembros de su equipo, comentó: “La niña a mí me ha volteado por completo la percepción. Es buenaza. Llega con el manguito, me da. Me dijo: ‘Me gustaron tus palabras del posicionamiento’. ‘Arepas, cómete las que quieras’. La niña es buena. A mí me ha desarmado, y créeme que yo he sido injusto con ella. No en persona, pero me he expresado mal”.

El lunes Briggitte cumplió años, y fiel a su promesa de compartir con los demás integrantes del cuarto Mar el mango que le quitó -durante unas horas- Mariana Echeverría, preparó un frappé con la fruta y lo dividió en seis, pero también fue al cuarto Tierra para darle una ración a Adrián; éste se mostró muy agradecido con el detalle.

En redes sociales un sector del público de “La Casa De Los Famosos México 2” piensan que los cambios de actitud de Adrián podrían deberse a otra de sus estrategias en el juego (al ver que la actriz se ha salvado al ser nominada), y otro, a que él sienta un amor platónico por Briggitte Bozo.

Algo que causó sorpresa hace unos días fue lo que declaró Karina Puente, esposa del comediante, durante una entrevista: “Yo siento que a Briggitte, Adrián la nominó porque le ha echado el ojo. Han sido varias las veces que me ha pedido perdón. Entonces, después yo me quedé pensando: ¿Por qué la nominó, si se llevaban bien? Y yo dije: Briggitte es chaparrita, entonces (Adrián) está sacando al demonio. Entonces yo digo: No, se me hace que sí. Ayer en la noche él andaba preguntándole que si se había operado las pompis. Adrián no se queda con la duda. Dijo: ‘Vamos a ver si sí o si no'”.

