“LCDLFM 2”: el Equipo Tierra reflexiona sobre sus derrotas

La expulsión de Mariana Echeverría de “La Casa De Los Famosos México 2” fue un duro golpe para los integrantes del Equipo Tierra, quienes poco a poco están dándose cuenta de que sus estrategias no han sido las adecuadas.

Tras la salida de Echeverría, Adrián Marcelo le expuso a Gomita, Agustín Fernández, Ricardo Peralta y Sian Chong que nunca han actuado como un equipo, ya que sus acciones las han hecho pensando en las consecuencias a nivel individual. “Aquí no había grupo -dijo-, aquí no había equipo. Teníamos a tres (integrantes) de Mar en “la placa”. Nuestro call to action no está jalando”.

Peralta y Gomita han comenzado a notar que el efecto de las votaciones va en su contra; también se resisten a “hacer un puente” con los integrantes del equipo contrario, ya que la influencer tiene roces con Gala Montes y Karime Pindter, y Ricardo se enfrentó el domingo con Arath de la Torre, en el “posicionamiento” más polémico en lo que va de esta segunda temporada.

Adrián insistió en que están pensando individualmente, para evitar ser nominados. Sian Chong trató de levantar los ánimos diciendo que integrantes de Tierra han sido líderes y por ello han ocupado la suite, pero Marcelo comentó que eso no sirve si continúan las expulsiones de miembros del equipo. También sospechan que en algún momento del juego Sabine Moussier podría pasarse al cuarto “Mar”.

Por último, todos reflexionaron sobre el comportamiento que tuvo Mariana desde hace dos semanas. La calificaron como una persona soberbia y con actitudes agresivas, sobre todo en su trato hacia Briggitte Bozo. Adrián Marcelo comentó que Echeverría no hizo nada por beneficiar al equipo, y que lo único que le importaba era no aparecer en “la placa” de nominados. “Por eso se fue de (los programas) “Me Caigo De Risa” y “Faisy Nights”, porque esa mujer no sabe jugar en equipo”, dijo.

