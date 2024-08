“LCDLFM 2”: Ricardo y Arath se enfrentan en polémico “posicionamiento”

Durante las galas de expulsión en “La Casa De Los Famosos México 2” se viven momentos muy tensos, y eso quedó demostrado la noche del domingo, cuando Ricardo Peralta se colocó frente a Arath de la Torre para exponerle los motivos por los que, para él, debía irse de la casa.

El youtuber le expresó a De la Torre su disgusto por un comentario que éste supuestamente dijo la semana pasada: “Hola Arath. Estoy aquí frente a ti porque hace unas cuantas galas me hiciste un comentario muy desatinado. Me dijiste: ‘Rick, quítate eso porque me incomoda verte así’. Y hoy vengo aquí a explicarte un poco un concepto llamado expresión de género. La expresión de género va ligada a la orientación sexual. Mi orientación sexual es homosexual. Y también va ligada a la identidad de género. Mi identidad de género es género fluido no binario, eso quiere decir ni mujer ni hombre. Y la expresión de género responde a cómo hablamos, cómo tenemos nuestros manerismos y cómo nos vestimos”.

Torpecillo continuó con su argumento: “Yo sé que tal vez tú me puedas decir, o tal vez la gente en casa diga: ‘Solamente se refería a que no le gustó su ropa’. No, yo sé perfectamente a que no te referías a eso, porque tampoco existo para ti en esta casa, y si yo no existo para ti en esta casa, tú tampoco vas a existir para mí. También me gustaría decirte que para mí es muy fuerte esto, porque es algo con lo que he luchado toda mi vida, y a mí no me gustaría que la gente creyera que yo soy un personaje. Lo que yo me pongo es porque me hace sentir vivo, me llena de ilusión y me encanta”.

Peralta le dijo a Galilea Montijo que se colocaría detrás de Arath, ya que no quería escuchar lo que éste le dijera. Pero la conductora no estuvo de acuerdo, pues eso va contra las reglas, y Ricardo tuvo que enfrentar la réplica de su contrincante, quien muy tranquilo le dijo: “Querido Ricardo, creo que te estás equivocando. Yo no tengo ningún problema con nadie, absolutamente nadie. Tan es así, que tengo un hermano que es homosexual, y lo respeto y es mi admiración más grande. No tengo absolutamente nada. Creo que estás tratando de confundir a la gente y a las cosas. Yo te respeto y te he respetado siempre. Incluso yo siempre he dicho que en un mundo de nubes grises tú eres el arcoiris. Y mis respetos para ti siempre y para toda tu comunidad, y lo he demostrado durante todo el tiempo. No quieras voltearme a mí a la gente de esa manera. No se vale, no juegues así, no juegues sucio, porque yo siempre te he extendido mi mano en todos los sentidos.

Arath también mencionó a quien fue la ganadora en el reality el año pasado: “Incluso, con ayudas en adicciones que me has dicho que tienes, y que con todo gusto, a pesar de lo que me has dicho y a pesar de que tú trates de voltear a toda esa comunidad hermosa, jamás le faltaría el respeto a nadie. Y si te molestó mi comentario respecto a tu vestuario, bueno, no tiene absolutamente nada que ver con la identidad de género. Mi respeto para tu comunidad. Y te voy a decir una cosa con todo respeto: no eres Wendy. No eres Wendy Guevara. Wendy Guevara es otra cosa. Búscate otra historia. Es ya se contó. Muchas gracias”.

Torpecillo pidió a Montijo la oportunidad de responderle a Arath, pero ella le dijo que eso no era posible y que tomara su lugar. Minutos después De la Torre comentó a Karime Pindter y Mario Bezares que notó la reacción del público (que estaba en el foro de televisión) ante su respuesta: “¿Viste cómo aplaudieron? Que (Ricardo) no trate de jugar con esas cosas. Cuenta tu historia, ca****. No te metas conmigo. Y no es cierto, yo no soy homofóbico”.

Finalmente, Mariana Echeverría fue quien abandonó la casa. Los otros tres nominados (Arath, Mario y Briggitte Bozo) celebraron su salvación, ante las miradas de los integrantes del Equipo Tierra, quienes no podían creer que Echeverría se convirtiera en el cuarto participante expulsado en esta temporada.

