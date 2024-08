La agencia que representa a Ricardo Peralta emite un comunicado

Los comentarios que Ricardo Peralta hizo la noche del domingo durante el “posicionamiento” en el programa “La Casa De Los Famosos México 2” podrían tener consecuencias en cuanto a su relación laboral con la agencia que lo representa, la cual hoy emitió un comunicado.

Epik Talent Industry, que cuenta entre sus representados a Anahí, Camila Sodi, Regina Blandón y Jorge Salinas, se deslindó de las acciones de Peralta, que han generado críticas del público y de varios famosos. El mensaje de la compañía dice: “Lamentamos profundamente las desafortunadas declaraciones emitidas recientemente por nuestro cliente. Éstas no reflejan los valores ni la filosofía con los que operamos”.

El boletín continúa así: “Creemos firmemente en la importancia del diálogo profesional, y siempre nos hemos guiado por el consejo de expertos en el manejo de situaciones complejas. Las diferencias y preocupaciones serán abordadas a su salida de manera adecuada y respetuosa, en persona y de frente, como debe ser”.

Tras su polémica intervención del domingo, Ricardo ha perdido en Instagram casi 100,000 seguidores. En “La Casa De Los Famosos México 2” él pertenece al Equipo Tierra, del cual han resultado expulsados otros integrantes, como Luis Potro Caballero y Mariana Echeverría.

¿Qué le dijo Ricardo Peralta a Arath de la Torre?

Durante el “posicionamiento” Ricardo Peralta eligió a Arath de la Torre (integrante del Equipo Mar) para exponerle sus razones por las que debía salir de la casa. Se refirió a la crítica que éste le había hecho días antes por su forma de vestir, pero luego le dio a entender que era homofóbico. Ese comentario fue completamente rechazado por Arath, quien durante su réplica expresó su apoyo a la comunidad LGBTTIIQ+ y le dijo a Ricardo: “No quieras voltearme a mí a la gente de esa manera. No se vale, no juegues así, no juegues sucio”.

