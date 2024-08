Wendy Guevara reacciona a los comentarios de Ricardo Peralta en “LCDLFM 2”

Los comentarios que Ricardo Peralta le hizo a Arath de la Torre durante el “posicionamiento” del domingo en “La Casa De Los Famosos México 2” han generado muchas opiniones, centradas en la intención del youtuber por decir que el conductor es homofóbico (algo que éste negó). Ahora Wendy Guevara, la ganadora de la primera temporada del reality, dio su opinión sobre ese enfrentamiento.

Mientra veía la gala de expulsión, Guevara publicó un video en sus redes sociales, y dijo: Estoy sorprendida por lo que ahorita pasó con Ricardo y Arath, pero le doy toda la razón a Arath. Ricardo creo que intentó con ese comentario, por una forma de vestir, se metió diciendo que Arath no lo quiere por su forma de ser porque es gay. Nada que ver lo de la vestimenta con que sea gay, eso no importa, y qué bueno que Arath lo dijo claro y no dejó que lo ensuciara así…Hemos visto la persona que es esta mi comadre, padre mío, entonces ay no, me dieron muchos nervios”.

Wendy dijo que De la Torre no es una persona conflictiva: “Yo conozco a Arath de la Torre, me habló muy bien. Cuando yo lo veo a él, me abraza, de esos abrazos sinceros, de verdad. Me da mi besito, súper buena onda, súper lindo. Si él fuera homofóbico o algo así, créanme que ni me saludaría, ni nada. Arath es un gran tipo, y la verdad no entiendo el comentario que Peralta le dijo, como para hacerlo quedar mal, pero todos los que conocemos a Arath sabemos que en realidad él es bueno, y más porque tiene un hermano que es gay, y no m****, se pasó el Ricardo”.

Las estrategias de Ricardo Peralta en “La Casa De Los Famosos México 2” no han tenido resultados positivos en sus redes sociales. La semana pasada Torpecillo tenía más de un millón de seguidores en Instagram, pero tras el “posicionamiento” con Arath de la Torre ese número ha bajado considerablemente, y ahora cuenta con 924,000, una cifra que en minutos sigue disminuyendo.

Círculo Diverso, una organización que defiende y promociona los derechos humanos, la igualdad, derechos sexuales y salud reproductiva, emitió un comunicado en el que calificó el posicionamiento de Peralta como algo malintencionado: “Utilizar la “carta de la “homofobia” como “estrategia” para generar empatía y descalificar a otros participantes, es una conducta que atenta e invalida la lucha que las personas LGBTTIIQ+ históricamente hemos sostenido por defender nuestras identidades”.

La organización también hizo un llamado a la producción del reality show para que aplique una sanción en contra de Ricardo Peralta: “(Él) no representa, no es, ni será, vocero de las personas de la diversidad sexual; utilizar nuestras orientaciones, identidades y expresiones como estrategia de juego es completamente inaceptable e intolerable”.

